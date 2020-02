Savisaar, kes tavaliselt presidendi vastuvõtul ei osale, ütles ETV-le antud lühiintervjuus, et kaalus pikalt, kas tänavugi osaleda.

"Ma tükk aega kõhklesin, sest ega mu tervis kõige parem ei ole. Aga ikkagi lõpuks otsustasin, et tulen kohale," sõnas ta.

Eesti rahvale soovis ta head pidupäeva. "Ma usun, et paljudes kohtades on samamoodi. Viimati ma olin Vinnis vallavanema vastuvõtul, see oli paar päeva tagasi. Arvan, et rahvas pidutseb," rääkis ta.