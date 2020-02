Ilm läheb jälle sajuseks ja tuulisemaks

Teisipäeva öösel on ilm vähese pilvisusega ja kuiv. Paiguti võib tekkida udu. Pärast keskööd läänekaare tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur langeb sisemaal kuni -6 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommikul on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega, kuiv ja kohati udune. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, Lääne-Eestis pöördub tuul juba kagusse. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, saarte rannikul kuni +1 kraad.

Päeval pilvisus tiheneb. Õhtupoolikul Edela-Eestis algav lume- ja lörtsisadu levib aeglaselt kirde suunas. Tuul pöördub kõikjal kagusse ja itta, puhudes 5 kuni 11, õhtu poole saartel puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 0 ja +3 kraadi vahele.

Kolmapäev on enamasti pilvine, sajab lörtsi ja tuul on rannikul üsna tugev. Õhutemperatuur jääb ööpäevaringselt 0 kraadi lähedale. Sajune on ka neljapäeval, kuid taevas on siis ka selgemaid laike. Õhk läheb külmemaks ning reedel sajab mitmel pool juba lund.