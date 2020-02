Otse kell 10: EKRE apteegireformi eelnõu riigikogus

Riigikogus tuleb teisipäeval esimesele lugemisele EKRE algatatud apteegireformi eelnõu, mille keskseks eesmärgiks on muuta ravimiseaduse sätteid selliselt, et ravimiseaduse regulatsioon ei piiraks apteegipidaja omandit. Kell 10 algavat riigikogu istungit saab otsepildis jälgida portaalis ERR.ee.

Eelnõu näeb ette kaotada apteekide omandipiirangud ning anda apteegipidajatele ja tervishoiuteenuse osutajatele õigus osta ravimeid otse tootjalt. Sellega loodavad eelnõu algatajad tagada ravimiturul vaba konkurentsi, mis parandaks ravimite kättesaadavust ja suurendaks tootevalikut.

Eelnõu algatasid EKRE fraktsiooni liikmed Helle-Moonika Helme, Urmas Espenberg, Urmas Reitelmann, Uno Kaskpeit, Kalle Grünthal, Kai Rimmel, Kert Kingo, Jaak Valge, Leo Kunnas, Paul Puustusmaa, Riho Breivel, Tiit Kala, Anti Poolamets, Merry Aart, Siim Pohlak ja Henn Põlluaas ning Jaanus Karilaid Keskerakonnast.

Eelnõu toetab ka riigikogu sotsiaalkomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni esindajate esitatud apteegireformi eelnõud tulevad riigikogus esimesele lugemisele kolmapäeval, ent sotsiaalkomisjon tegi ettepaneku need esimesel lugemisel tagasi lükata.

Sotsiaaldemokraatide esitatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõuga 127 SE soovitakse võimaldada haiglaapteekidel ravimeid ise maale tuua, ning eelnõu 141 SE fookuses on see, et proviisoromandi nõue loetaks täidetuks ka juhul, kui apteegiettevõtte valitsevaks omanikuks on mitu proviisorit ühiselt.