Tele- ja raadioreklaami ajapiirangud võivad lõdvemaks minna

Praegu ütleb seadus, et telekanal või raadiojaam ei tohi ühes tunnis näidata rohkem kui kaksteist minutit reklaami. Kultuuriministeerium valmistab ette eurodirektiivi üle võtvat seaduseelnõud ja see muudaks reklaaminõuded leebemaks.

Ministeeriumi plaani järgi jagataks saatepäev kolmeks. Alates kella 6-st hommikul kuni kella 18-ni tohiks telekanal või raadiojaam mängida kokku 2 tundi ja 22 minutit reklaami. Sealt edasi kuni südaööni võiks reklaami näidata kokku tund ja 12 minutit. Teisiti öeldes, eelnõu järgi võiks viiendik saatepäevast olla reklaam ning see, millal täpselt äriteateid esitatakse, jääks ettevõtjate otsustada. Öösel reklaamipiiranguid poleks.

Kultuuriministeeriumi kunstide osakonna audiovisuaalnõunik Mati Kaalep ütles, et sarnased reeglimuudatused peaks tulema kogu Euroopa liidus.

"Ringhäälingud ei olnud enam piisavalt konkurentsivõimelised võrreldes uute reklaamiteenuse müüjatega, kelleks peamiselt on erinevad internetiteenuse pakkujad. Selleks, et luua natuke võrdsem konkurentsiolukord, tehti reklaamipiirangute osa lõdvemaks."

Mati Kaalep lisas, et tõenäoliselt muutuvad reklaamipausid pikemaks ja rohkem näeb reklaami väärtuslikumatel kellaaegadel. Samas ei usu ta, et kuulajad, vaatajad äriteadetega üle koormataks.

"Liiga palju reklaami tähendab vaataja jaoks seda, et ta kanalit enam ei vaata. Seetõttu reklaami hulk võib-olla ei ole enam nii palju sõltuvuses riigipoolsest regulatsioonist, kui sellest, kuidas tarbija reageerib."

Eelnõu paneks täpsemalt paika ka selle, kus tohib ja kus ei tohi teha tootepaigutust. Õigemini soovib ministeerium tootepaigutust lubada kõikjal, välja arvatud uudiste- ja poliitikasaadetes, tarbijasaadetes, usulise sisuga saadetes ja lastesaadetes.

"Me eeldame, et tootepaigutus võib saada senisest suuremaks äriteate vormiks. Ega me ei tea, mis eelnõu täpne mõju saab olema, aga me eeldame, et see võib juhtuda," ütles Kaalep.

Ent kohati muutuvad reeglid ka rangemaks. Näiteks lastesaateid ei tohiks eelnõu järgi teha sponsorraha eest. Näiteks võib tuua kohaliku multikas jäneselastest. Praegu näidatakse multikat telekanalis TV3. Ühel hommikul kohtub Jänku-Juss Rakvere kaubamärgi Vinkuga, teine kord külastab Kalev Spa ujulat. Saatelõikude alguses on ka ausalt kirjas, et ühe või teise multika tootmiseks saadi ettevõttelt toetust.

"On uuritud, et lapsed on väga vastuvõtlikud igasugusele reklaamile ja nad ei suuda selekteerida nö päris sisu sponsoreeritud sisust," selgitas Kaalep.