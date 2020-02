Tallinna Kaubamaja kinnitas 2019. aasta puhaskasumiks 31,1 miljonit

Grupi 2019. majandusaasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu kasvas aastavõrdluses 5,3 protsenti 717,2 miljoni euroni. Ettevõtte müügitulu ning kasuminäitajad võrreldes 23. jaanuaril 2020 avaldatud esialgsete tulemustega ei muutunud, teatas Tallinna Kaubamaja Grupp börsile.

Kaubamaja grupi aktsionäride korraline üldkoosolek kutsutakse kokku 20. märtsil. Lisaks majandustulemuste kinnitamisele on koosolekul kavas kinnitada ka grupi 2019. aasta kasumi jaotamine 29,7 miljoni euro ulatuses, selgub börsile avaldatud koosoleku päevakorrast. Seega on kavas maksta dividendi 73 senti aktsia kohta. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist on 85,9 miljonit eurot.

Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus saada dividendi, fikseeritakse 3. aprillil Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt kahekümnendik aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 5. märtisks ning iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 17. märtsiks.