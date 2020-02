Euroopa Liidu liikmesriigid andsid oma heakskiidu mandaadile tulevikusuhete läbirääkimisteks Suurbritanniaga.

Mandaadi kohaselt pakub Euroopa Liit Ühendkuningriigile ulatuslikku koostööd, mille keskmes on vabakaubandusleping ilma kvootide ja tollimaksudeta. Seejuures ootab Euroopa Liit aga, et Suurbritannia jääks paljuski järgima Euroopa Liidu standardeid ja reegleid, et tagada võrdne konkurentsiolukord. Suurbritannia on juba väljendanud oma soovimatust jääda seotuks Euroopa Liidu reeglitega. Epp Ehand küsis Eesti välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantslerilt MÄRT VOLMERILT, kuidas see suhtlemine toimuma hakkab.