India pealinnas New Delhis neljandat päeva jätkunud sektantlikes rahutustes uue kodakondsusseaduse üle on surma saanud juba 20 inimest, teatasid kolmapäeval võimud.

Pühapäevased meeleavaldused kasvasid esmaspäeval ja teisipäeval üle lahinguteks kivide, mõõkade ja isegi tulirelvadega relvastatud hindude ja moslemite vahel.

"Hukkunuid on 20, haiglas on ravil 189 inimest. Umbes kuuekümnel neist on kuulihaavad," ütles Guru Teg Bahaduri haigla arst Sunil Kumar.

Märul 20 miljoni elanikuga suurlinna kirdeosas on jätnud endast maha hävingu. Põletatud on autosid ja hooneid, muu hulgas pandi tuli otsa rehviturule.

Politseiülema Alok Kumari sõnul ründavad protestijad ka politseinikke ja võitlevad omavahel, kui korrakaitsjaid ei ole kohal. Ohvreid on ka politseinike seas.

Üks esmaspäeval tapetutest oli korrakaitsja, sõnas üks politseiallikas.

Uus kodakondsusseadus hõlbustab India kolmest naaberriigist – Pakistanist, Bangladeshist ja Afganistanist – saabuvatel inimestel kodakondsuse taotlemist, kuid ei laiene moslemitele. Kriitikute sõnul on detsembri keskpaigas vastu võetud seadus suunatud moslemite vastu.

Enam kui 30 inimest on saanud sestsaadik kokkupõrgetes surma, enamik neist põhjapoolses Uttar Pradeshi osariigis.

Samal ajal nende vägivaldsete sündmustega viibis esmaspäeval ja teisipäeval Indias riigivisiidil USA president Donald Trump, kes pidas läbirääkimisi India peaministri Narendra Modiga. Trump lahkus nagu kavandatud teisipäeval.

Linnavõimud valmistusid kolmapäeval vägivalla jätkumiseks, tuues Delhisse täiendavaid märulipolitsei jõude.

Delhi peaminister kutsus kolmapäeval India valitsust üles kehtestama rahutustest haaratud piirkondades liikumiskeelu ja tooma sinna korda hoidma sõjaväe.