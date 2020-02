Ehlvest olümpiavõitja pensioni ei saa

Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooninõunik Hannus Luure selgitas ERR-ile, et spordiseadus (§ 12 lõige 1) sätestab, et olümpiavõitja riiklikku toetust määratakse ja makstakse isikule, kes on Eesti kodanik ning on saavutanud olümpiahartas sätestatud olümpiaspordialal või paraolümpiamängude programmi kuuluval spordialal olümpiavõidu, esindades Eesti Vabariiki.

"Sellest tulenevalt ei ole kultuuriministeeriumil kaalutusõigust lisada sportlasi olümpiavõitja riikliku toetuse saajate nimekirja. Olümpiavõitja riiklikku toetust makstakse üksnes olümpiahartas sätestatud olümpiaspordialal või paraolümpiamängude programmi kuuluval spordialal," sõnas Luure.

Luure lisas, et kuigi male on Eestis pika traditsiooniga ja kuulsusrikka ajalooga ning Jaan Ehlvesti tulemused märkimisväärsed, siis tänasel päeval ei kuulu male rahvusvahelise olümpiakomitee poolt korraldatavate olümpiamängude või paraolümpiamängude kavasse ning sellest tulenevalt ei ole Jaan Ehlvestil ka õigust saada olümpiavõitja riiklikku toetust.

"Asjaolu, et spordiala kasutab oma võistluse nimes sõna "olümpia", ei ole aluseks nimetada seda võistlust samaväärseks olümpiamängude või paraolümpiamängudega."

ERR kirjutas teisipäeval, et Eesti Maleliit soovib, et riik hakkaks maletaja Jaan Ehlvestile maksma olümpiavõitja pensioni, mille suurus on 2020. aastal 1397 eurot kuus.

Ehlvest tuli 1988. aastal N Liidu koondise esimese varumängijana maleolümpia võitjaks. N Liidu tollane koondis oli tollal muljetavaldav: Garri Kasparov, Anatoli Karpov, Artur Jussupov, Aleksander Beljavski, Jaan Ehlvest ja Vassili Ivantšuk.

"Jaan Ehlvest tuli Nõukogude Liidu meeskonna koosseisus olümpiavõitjaks Thessaloniki maleolümpial 1988. aastal. Jaan Ehlvesti teisi teeneid ja tulemusi ei hakka siinkohal üle lugema. Kas oleks võimalik lülitada Jaan Ehlvest juba olemasoleva olümpiavõitjate pensionisüsteemi võrdsustades maleolümpia võitjate tulemused teiste olümpiavõitjatega?" kirjutas Eesti Maleliidu juhatuse esimees Margus Sööt kultuuriministrile saadetud kirjas.

Olümpiavõitja pensioni (riikliku toetuse) suurus töötatakse välja koostöös kultuuri- ja sotsiaalministeeriumiga. Toetuse täismäär on 2020. aastal 1397 eurot kuus. Seda saab taotleda juba kümme aastat enne vanaduspensioni ea saabumist.