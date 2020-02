Tarbijad oma elektrimüüjat naljalt ei vaheta

Suuruselt teine elektrimüüja Elektrum leiab, et kodutarbijate elektrimüüjate vahetamise regulatsioon on ajale jalgu jäänud ning soosib pigem kõige suuurema kliendibaasiga valitsevat turuosalist. Majandusministeerium tervitab arutelu seaduse võimaliku muutmise üle.

Olukord elektri jaemüügiturul meenutab ootamatult saabunud lumist vaikelu: turg on küll vaba juba aastast 2013, kuid aasta-aastalt on niii kodutarbija kui ka väikeettevõtja üsna loid paketti vahetama, mis vähendab ka pakkumisi.

"Turuloogikast lähtuvalt toimib turg siis, kui turul on pakkumisi. Kui pakkumiste arv turul väheneb, siis turg enam ei toimi," selgitab olukorda Elektrum Eesti OÜ juhatuse esimees Andrus Liivand.

Elektrumi juht näitab nn. tarnijavahetuse kõverat, mis näeb välja nagu kelgumägi. Üheksa protsendi juurest on jõutud kahe protsendini. Samas on Põhjamaades vahetajaid püsivalt kümne protsendi jagu.

Riik sellises erinevuses väga suurt probleemi ei näe.

"Täna tundub, et põhjus on ennekõike selles, et hinnad on turul väga head, inimesed on rahul oma teenusepakkujatega ja selline vahetumise passiivsus ei ole selle taga kinni, et protsess oleks kuidagi keeruline," kommenteeris majandusministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar.

Elektrum on 28 000 kliendiga turu tubli keskmik - ühel pool on 600 000 kliendibaasiga Eesti Energia, teisel pool juba ridamisi väiksemad tegijad. Valikut nagu oleks, aga tarnija vahetamise puhul on üleminek aeglane ja kohmakas, mis annab kõik võimalused vanale lepingupartnerile klienti mõjutada, et ta uuest lepingust siiski loobuks. Nii muutuvat uute pakkumiste tegemine kalliks, suisa mõttetuks, mistap võiks senist korda muuta.

"Minna üle selleni, kus põhimõtteliselt igasugune suhtlus uue ja vana tarnija vahel puudub ja kõikide sõnumite edastamine käib läbi neutraalse andmevahetusplatvormi, mida Eestis haldab süsteemioperaator ehk Elering," pakub Liivand välja oma nägemuse.

Riik pole tarnijavahetust puudutava diskussiooni vastu, kuid viitab konkurentsiameti uuringule, mis näitas, et inimesed peavad vahetust hõlpsaks, samas võimaldaks moodne tehnoloogia suuremat paindlikkust.

"Tegemist on meil digiriigiga, meil on andmevahetusplatvorm ja nutiarvestid, siis kui seal on võimalik andmeid kiiremini liigutada, siis kindlasti selles osas ministeeriumi taha see asi ei jää," lubab Tatar.

Elektrum loodab, et muudatused jõuaksid praktikasse juba järmise aasta algusest.