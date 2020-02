Ehkki kohtul on seaduse järgi õigus nii isa kande tühistamisel kui ka uuest isast põlvnemise tuvastamisel otsustada, millist perekonnanime laps edaspidi kandma hakkab, näitavad kohtulahendid, et sageli lapse perekonnanime osas otsust ei tehta. Siseministeerium saatis riigikohtule soovituse edaspidi sellele rohkem tähelepanu pöörata, et vältida segadusi.

Siseministeeriumi rahvastikutoimingute osakonna juht Enel Pungas teatas riigikohtule saadetud kirjas, et ministeerium on kontrollinud laste põlvnemise asjus tehtud kohtulahendeid ja märganud, et väga sageli on lapse perekonnanime asjus jäetud otsus tegemata.

See tähendab, et laps jääb ka pärast kohtuotsust kandma selle mehe perekonnanime, kellega tal tegelikult pole seost või erineb lapse perekonnanimi nii ema kui ka isa nimest.

"Kui kohus lapse perekonnanime ei otsusta, kuid perekond soovib siiski anda lapsele isa perekonnanime, kellest põlvnemise on kohus tuvastanud, või ema perekonnanime, kui isa kanne on kohtuotsusega tühistatud, peab vanem algatama iseseisva nime muutmise menetluse, mis toob vanemale kaasa nii aja- kui ka rahakulu," selgitas Pungas ja märkis, et nime muutmise eest on riigilõiv 100 eurot.

Sellist lisakulu saaks aga vältida, kui lapse perekonnanimi pandaks paika koos põlvnemise lahendamisega.

Siseministeeriumi hinnangul ei pruugi inimesed tulla selle peale, et koos isaduse tuvastamise või selle vaidlustamise nõudega tuleks esitada ka nõue lapse perekonnanime muuta. Nii võib vanem avastada, et lapse perekonnanimi on muutmata, alles pärast seda, kui kohtulahendist tulenevad muudatused on rahvastikuregistris tehtud.

"Eelnevast tulenevalt leiame, et kõikide asjaosaliste jaoks oleks parim lahendus, kui lapse perekonnanimi otsustatakse koos põlvnemisasja lahendamisega. Loodame, et saate juhtida kohtunike tähelepanu kirjeldatud probleemile ning rõhutada lapse perekonnanime käsitlemise olulisust," sõnas Pungas.