Kaitseministeerium jõudis eelmisel aastal järeldusele, et oht, mida kujutab endast Mitholzis kalju alla rajatud laskemoonaladu kohalikele elanikele, on vastuvõetamatu, vahendas BBC.

Nüüd ütlevad võimud, et kohalikud elanikud peavad võib-olla seniks kodudest lahkuma, kuni ladu tühjendatakse. "Oleneb tööde arengust, aga elanikud peaksid arvestama üle kümne aasta kestva evakuatsiooniga," tõdes ministeerium.

Kohalikud peavad aga piirkonnast lahkumise plaani heaks kiitma.

Kalju alla rajatud laskemoonaladu plahvatas 1947. aastal osaliselt. Hukkus üheksa inimest ning hävis lähedalasuv raudteejaam. 3500 tonni laskemoona on aga jätkuvalt kivi alla maetud.

2018. aastal avaldatud raport ütleb, et lao ohte on aastakümneid alahinnatud ning lõhkeainete kõrvaldamine on väga keeruline protsess, sest kivi selle pealt tuleks eemaldada kiht haaval.

Võimud usuvad samas, et elanike evakueerimiseks ettevalmistamine võtab omakorda vähemalt kümme aastat aega, sest muu hulgas tuleks ehitada piirkonda sellest mööda viiv tee. See tähendab, et võimalik evakueerimine ei alga enne 2031. aastat.

Uudis šokeeris 800 kohalikku elanikku. Üks inimene ütles Šveitsi rahvusringhäälingule, et riik peaks lahkujatele kompensatsiooni maksma.

Lisaks kaaluvad võimud võimalust matta laskemoonaladu veel paksema kivikihi alla.

Šveits ei ole võidelnud sõdades alates 1815. aastast, sealhulgas Teises maailmas. Neli aastat Teise maailmasõja ajal oli Šveits täielikult Natsi-Saksamaa ja selle liitlaste poolt ümber piiratud ja Saksa liider Adolf Hitler kavandas ühel hetkel isegi sissetungi.

Šveits kutsus ohu tõttu kokku sadu tuhandeid mehi. Nad töötasid välja kaitseplaani, mis nägi ette rea kindluste rajamise sügaval mägises riigis, mida saaks ründajate eest kaitsta.