39-aastane patsient on haiglas Põhja-Leedus Šiauliais.

Veronast kodumaale tulnud naise sümptomid on leebed, samuti on hakatud jälgima tema perekonnaliikmete seisundit.

"Me teeme kõiki jõupingutusi, et teha selgeks inimesed, kes nakatunud inimesega kontaktis olid, et meil oleks võimalik rakendada ennetavaid meetmeid viiruse leviku (peatamiseks)," ütles asetervishoiuminister Algirdas Šešelgis.

Viimastel andmetel on viirusesse nakatanute arv maailmas enam kui 83 000. Haigus on nõudnud üle 2800 inimelu, peamiselt Hiinas, kus viirus esimesena avastati.