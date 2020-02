SEB: tänavu on oodata kaks korda aeglasemat majanduskasvu

SEB majandusanalüütiku Mihkel Nestori sõnul ületas mullune 4,3-protsendiline majanduskasv märkimisväärselt veel sama aasta alguses tehtud prognoose, tänavu on oodata kaks korda aeglasemat kasvutempot.

"Kõige enam mõjutas seda muidugi suhteliselt väikese IT-sektori väga suur panus, sealhulgas nende teenuste edukas eksport. Positiivne oli kindlasti ka see, et vaatamata globaalse majanduskeskkonna ja kaubanduspartnerite nõudluse nõrgenemisele, suutis Eesti eksportiv tööstus sellele vähemalt tervikuna üsna hästi vastu pidada," ütles Nestor BNS-ile.

Nestori sõnul tundub aga vähetõenäoline, et eelneva kolme aasta kiire majanduskasv 2020. ja ka 2021. aastal suudaks jätkuda. "Paljud seni kasvu vedanud teguritest on end ammendanud ja ka väliskeskkond ei ole kiirema majanduskasvu jaoks kindlasti soodne," märkis ta.

"Sellel aastal piirdub SKP kasv SEB prognoosi põhjal kahe protsendiga, mis on kaks korda aeglasem kasvutempo, kui oleme näinud viimastel aastatel. Suuremaid probleeme ei tohiks kasvutempo aeglustumine majandusele siiski tuua," lisas analüütik.

Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul on Eesti majanduskasv ületanud oma jätkusuutliku taseme juba kolm aastat järjest ning see on suurendanud pingeid tööturul.

"Möödunud aasta neljanda kvartali 3,9-protsendine majanduskasv oli üle ootuste tugev. Samas andis majanduskasvu erakordselt suure panuse kütuseaktsiisi laekumine jaanuaris, mis läheb neljanda kvartali arvestusse ning ka käibemaksu kasv oli jätkuvalt tugev," ütles Mertsina pressiteate vahendusel.

"Netotootemaksude osa viimase kvartali majanduskasvus oli lausa 44 protsenti. Maksusid arvestamata kasvas kogumajanduse lisandväärtus siiski vaid 2,3 protsenti. Nii tööstuse, ehituse kui ka teenuste sektori kindlustunne on järsult halvenenud. Ettevõtjate kindlustunne on aga pikemas vaates hinnanud võrdlemisi õigesti majanduskasvu suunda – selle paranemist või nõrgenemist," rääkis ökonomist.

"Statistikaamet on parandanud möödunud aasta esimese kuni kolmanda kvartali majanduskasvu novembris avaldatuga võrreldes kiiremaks. Eriti tugevasti muutus kolmanda kvartali majanduskasv. Möödunud aasta 4,3-protsendisesse majanduskasvu andsid suurima panuse ITK sektor, hulgi- ja jaekaubandus, kutse- ja tehnikaalane tegevus, töötlev tööstus ning netotootemaksud. Kasvu pidurdasid aga oluliselt energiatootmine koos mäetööstusega ning ehitus," ütles Mertsina.

"Energiatootmise languse taga on teatavasti kõrgele tõusnud süsihappegaasi kvoodi hinna tõttu vähenenud elektritoodang. Kui energiasektori lisandväärtus oleks jäänud kasvõi 2018. aasta samale tasemele, oleks majanduskasv olnud tublisti üle viie protsendi. Kuigi ITK sektori osakaal SKP-s on alla 7 protsendi, oli selle tegevusala osakaal majanduskasvus möödunud aastal lausa 28 protsenti," tõdes ta.

"Kiire palgakasv, mõõdukas inflatsioon ja madalad intressimäärad on parandanud elanike kindlustunnet ning see toetab omakorda tarbimist," lisas Mertsina.

Statistikaameti andmete kohaselt suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt ehk SKP 2019. aastal 4,3 protsenti, majanduskasvu vedas peamiselt info ja side tegevusala. Möödunud aasta neljandas kvartalis kasvas SKP võrreldes 2018. aasta sama ajaga 3,9 protsenti. Jooksevhindades oli SKP 28 miljardit eurot.