Puidutöödega seotud ametite õpetamisega tegeleva Peterburi ametikooli Krasnoderevets direktori Zviadi Džgamadze sõnul on õpetajatel ja õpilastel oluline olla kursis naabrite juures toimuvaga.

"Hiljuti käisid eestlased meil Peterburis külas. Praegu me tulime vaatama siinse kooli tehnilist baasi ja koostöövõimalusi. Kogemuste vahetuses on edu võti. Alati leidub partneril midagi huvitavat, tänu millele areneda. Seda enam, et vaadates siinseid võimalusi, võin julgelt öelda, et meil on eestlastelt palju õppida," tunnistas Zviadi Džgamadze.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktori Hannes Metsa sõnul on pikaajaline koostöö autotranspordi ja teeehitusega tegeleva Peterburi ametikooliga Avtodorožnõi näidanud, et kasu on mõlemapoolne.

"Eelkõige me oleme käinud nende juures vaatamas seda, kuidas nad ühendasid oma koole ja kuidas nende autoeriala areneb. Kolmandaks on nad võtnud osa kõikidest Viru Welderi võistlustest. Ja õpetajad on saanud näha seda poolt, kuidas arendatakse idanaabrite juures koole ja haridust ning millised probleemid ja õnnestumised neil on," rääkis Hannes Mets.

Peterburi ametikooli Avtodorožnõi direktor Mihhail Poljakov kinnitas, et rahvusvaheline koostöö avardab ametikoolide õpilaste tulevikuväljavaateid. "Hiljuti külastas meid Soome Riveria ametikooli delegatsioon. Nad kutsusid meie õpilasi Soome õppima ja tööle. Usun, et pole kaugel ajad, kus samasugused võimalused on meie noortel seotud ka Eestiga," avaldas Mihhail Poljakov lootust.

Koostöölepingud Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse ja Peterburi ametikoolide vahel sõlmiti viieks aastaks.