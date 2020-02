"Insight" käis Tallinna romuautosid uurimas

Tallinnas on sadu mahajäetud sõidukeid. Mõned neist on juba ammu sammaldunud ja muutunud kinnisvaraks. Need mitte ainult ei võta enda alla parkimiskohti, vaid pakuvad peavarju kodututele ja narkomaanidele ning võivad muutuda süütamisobjektiks.

Mahajäetud autode tänav

Rehvid on tühjad, kere sammaldunud. Läbi tagatiivalt mahakoorunud värvi paistab roostet, autokeresse augu tegemiseks piisab sõrmega torkamisest. Tehnoülevaatus on läbimata, kindlustust ei ole, sõiduk on arvelt maha võetud. See seisab tänaval juba üle kahe aasta.

Selle aasta veebruari algul laiutab Uus-Maleva tänava parkimiskohtadel üle kümne sellise sõiduki. Nende säilivusaste on erinev, automark aga üks - Mercedes-Benz. Ka omanik oli sõidukitel sama -keskealine väiksemat kasvu mees. Ta väljub samal tänaval asuvast garaažist ega suuda mõista, millega on pälvinud Põhja-Tallinna munitsipaalpolitsei inspektori Pavel Boitsovi ja "Insighti" võttegrupi huvi.

Mees ei oska ka ise täpselt öelda, mitu autot tal Uus-Maleva tänaval seisab. "Kuskil kümme-kaksteist," kehitab ta õlgu. "Mis siis? Kas see segab kedagi?" Inspektor Pavel Boitsov kutsub selliseid inimesi kollektsionäärideks. "Tavaliselt on neil kolm-neli autot. Reeglina lubavad nad oma autod korda teha, aga mina pole oma praktikas kohanud, et mõnest autost oleks asja saanud," seletab inspektor.

Kollektsionäär Uus-Maleva tänavalt jutustab, et Mercedesed on lapsest saati olnud tema kirg. Autode restaureerimine on tema hobi. Ta räägib, et on autodega tegelenud 15-aastasest peale. Ta on siiralt üllatunud, et keegi on tema peale kaevanud, ja väidab nagu paljud teisedki mahajäetud autode omanikud, et pole ühtegi seadust rikkunud.

Tallinn upub autoromudesse

Möödunud aastal veeti pealinna tänavatelt minema 350 kinnisvaraks muutunud sõidukit. Reeglina peavad mupo inspektorid tegema kindlaks sõiduki omaniku, viima temaga läbi selgitava vestluse ja saavutama nõusoleku auto utiliseerimiseks.

Enamik jääb nõusse, ent tuleb ette ka kangekaelsemaid indiviide. Ühe sellisega sõdib mupo inspektor Talehh Gusseinov vahelduva eduga juba kümme aastat. Mees on parkinud Haaberstis oma eramaja ette muruplatsile mitu kaubandusliku välimuse kaotanud sõidukit.

Pärast pikka keelitamist on mees mõned autod siiski ära viinud, ent nõuet viia asi lõpule ja vabastada muruplats sinna pargitud kinnisvarast peab ta kiusuks. "Me oleme nagu lasteaiakasvatajad. Seletame inimestele, mis on hea ja mis halb," kurdab Talehh Gusseinov.

Nagu seened pärast vihma: isetekkeline autoromula

Mitte alati ei õnnestu tuvastada auto omanikku, olgu ta siis kangekaelne või mitte. Sageli müüakse auto ära, kandmata uut omanikku registrisse. Selle aasta jaanuari keskel tekkis Lasnamäele Sinirebase tänavale spontaanne autoromula.

"Kust need siia said, me ei tea. Kui sõidukil pole autovraki tunnuseid ja numbrimärk puudub, pole omanikuga praktiliselt võimalik ühendust võtta," selgitas mupo inspektor Šahrijar Abdullajev. Tema piirkond Lasnamäe on kõige probleemsem rajoon.

Sinirebase tänavale pargitud autodel ei ole numbrimärke. Näib, nagu oleks sõidukite omanik teinud kõik võimaliku, et teda ei leitaks. Enamikul autodest on klaasid katki või mõned osad puudu, mis lubab need autovrakkide hulka liigitada. See annab mupo töötajatele formaalse ettekäände toimetada sõidukid esmalt parklasse, seejärel aga utiliseerida.

Teha ei saa midagi

Kui sõidukid on komplektsed, pole praktiliselt midagi võimalik teha. "Need seisavad siin aastaid. Mõned on juba samblaga kattunud, mõnedel on rehvid tühjad, kuid see ei tähenda veel, et need on vrakid," selgitas Haabersti linnaosa inspektor Talehh Gusseinov.

Sellised autod mitte lihtsalt ei võta ära kellegi parkimiskohta. Mupo inspektor Pavel Boitsov selgitab probleemi tõsidust: "Selliseid autosid pannakse põlema, neis ajavad oma räpaseid asju narkomaanid ja kodutud."

Üks kutsumata üürnik seadis end sisse Lasnamäe garaažide kõrvale pargitud Mercedes-Benzis. Mupo inspektor Šahrijar Abdullajev tunnistab, et juhtum oli veider: "Kodutu ronis välja, noogutas ja teatas, et rohkem ta sinna ei tule. Ja lahkus."

Ent mitte alati ei lõpe pikaajaline parkimine sellise lõbusa looga. Pikemat aega seisvad autod tõmbavad endale varem või hiljem vandaalide tähelepanu. Parimal juhul lõhutakse auto lihtsalt ära, halvemal pannakse põlema. Selle tagajärjel võivad kannatada ka kõrval seisvad sõidukid.

Veenmisoskus seaduse asemel

Mupo inspektorid kurdavad, et seadus ei lase neil tõhusamalt tegutseda. Nad sooviksid oma volitusi laiendada ja soovitavad keelata linna maal parkimine autodele, mil puudub kindlustus ja tehnoülevaatus. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ametnikud väidavad, et kuulsid probleemist alles möödunud aastal.

Kuni ametkond alles kavandab seadusemuudatusi, peavad mupo inspektorid lootma ainult oma veenmisoskusele. Mõnikord piisab sellest tõesti. Näiteks Uus-Maleva tänava kollektsionäär, kelle hoov oli Mercedes-Benzidega täidetud, viis suurema osa sõidukitest ära.

"Minu üllatuseks viis ta peaaegu kõik autod pärast meie reidi ära. Rääkisin temaga hiljem veel, ta lubas ka ülejäänud ära viia. Küllap oli meie suhtlusest abi," rõõmustab inspektor Pavel Boitsov.

Ent munitsipaalpolitsei inspektoritel on vara võitu tähistada. Tallinna hoovides on veel sadu mahajäetud autosid, mis ootavad oma saatust.