Türi vallas avati Eesti suurim lüpsilaut

Tegemist on Väätsa Agro senise 2200-kohalise laudakompleksi laiendusega, mis kuulub Eesti ettevõttele Trigon Dairy Farming, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Farmi laiendus maksis 3,8 miljonit eurot.

Trigoni nõukogu esimees Joakim Helenius ütles, et Eesti piimatootjail ei lähe just väga hästi, kuid suurtootmise arendamisse on praegu küll mõtet panustada.

"Kui tahad piimatootmisega ka raha teenida, sul on põhimõtteliselt vaja, et farm oleks võimalikult suur. Meil on plaanides siia, Väätsa juurde ka biometaanijaam ehitada, mis võiks valmis saada juba järgmisel aastal," selgitas Helenius.

"Viimasel ajal uusi lautu on avatud ju üksjagu. See kriis, mis piiamanduses oli aastatel 2014-2016, mis väga valusalt piimasektorit tabas, on selja taha jäänud. Ja kuna keskkonnanõuded muutuvad üha karmimaks, need tähendavad investeeringuid ka põlluimajanduses ja nendes farmides igapäevase tegevuse tegemiseks," rääkis põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmus.