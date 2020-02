Pariisis puhkes Gare de Lyoni raudteejaama lähistel suur tulekahju

Prantsuse politsei andis tulekahjust teada Twitteri vahendusel, lisades hiljem, et tuli on kontrolli all, vahendas Reuters.

Politsei palub inimestel piirkonnast eemale hoida.

Pealtnägija sõnul on raudteejaama kohal näha suuri musti suitsupilvi. Põleb rivi motorollereid ja mootorrattaid.

Telekanal BFM teatas, et tulekahju sai alguse Kongo laulja Fally Ipupa kontserdi ajal.