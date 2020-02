MTA-l on osutunud pankrotistunud Klementi riietele kandjate leidmine keeruliseks

Maksu- ja tolliamet (MTA) sai mullu otsekui saadetise minevikust, kui üks tolliladu loovutas riigile üheksa aasta eest pankrotistunud Eesti vanima õmblusvabriku Klementi pärandi. Nüüd püüab toll riietele kandjaid leida, kuid see on osutunud üllatavalt keeruliseks.

Rahvas on rikkaks saanud ja tasuta riideid enam ei taheta, tõdes maksu- ja tolliameti riigivarajuht Arvids Tisler PTA kirjadega riidekastide sisu näidates. Tegu on Eesti kunagise suurima ja vanima õmblusvabriku Klementi toodanguga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üheksa aasta eest läks toona PTA nime kandnud firma pankrotti ja nii jäi 10 000 pluusi ja kleiti tollilattu aastateks seisma.

"Möödunud aasta lõpus tegi AS Schenker meile taotluse, et neil on tollilaos seisma jäänud kaup ja palus selle pöörata riigiomandisse ja vaatasime kauba üle ja otsustasimegi võtta vastu selle," ütles Tisler.

Riideid pakuti omavalitsustele tasuta jagamiseks nii lastekodudele kui ka teistele abivajajatele, aga vaid kaheksa omavalitsust andsid oma soovist teada. Nii ootab ligi 9000 eset ilmselt hävitamine, kui neile ei suudeta kandjaid leida.

Kuigi mõne eseme puhul isegi enam ei meenu, millal see viimati moes oli, siis Tisleri sõnul polnud ühtegi mudelit, mida keegi poleks tahtnud.

"Kõikidest kaupadest, kui ei tahetud kümnete kaupa, siis kahe-kolme kaupa ikkagi valiti," kinnitas ta. Kõige menukamateks osutusid villased kampsunid ja topid.

Tisleri sõnul pole amet nii suurt kogust riideid kunagi pidanud laiali jagama.

"Möödunud aastal jagasime jalgrattaid abivajajatele, täpselt samuti üle 123 jalgratta oli meil võimalik anda sellistesse peredesse, kus abi vajati ja seda maksu- ja tolliamet ka tegi. Maksu- ja tollimamet ei ole ainult jalgrattaid ja riideesemeid jaganud, vaid mõni aeg tagasi jagasime ka solkkütust katlamajas kütmiseks, et toasooja saada," rääkis Tisler.

Kui aga mõnele televaatajale hakkas mõni pluus või kleit meeldima, siis päris igale soovijale maksu- ja tolliamet neid laiali jagada ei saa. Küll saab neid endale küsida näiteks mõni laulukoor, tantsurühm või mõni muu mittetulundusühing.