ERR Moskvas: Venemaa loodab maksu ja sorteerimise abil prügi hulka vähendada

Venemaal töödeldakse ümber ümbes seitse protsenti olmejäätmetest. Nelja aasta pärast peab see kasvama 36 protsendini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võitlust keskkonna eest alustati pakenditest. "Prügi maht kasvab, prügi läheb samuti kergemaks. Ja umbes pool sellest mahust on pakendijäätmed. Ja see osa on kasvamas," rääkis Vene Ökooperaatori asedirektor Aleksei Makrušin.

Kavas on kehtestada pakenditele spetsiaalne keskkonnamaks.

"Kui inimene või firma toodab pakendeid, näiteks pudeleid, siis ta maksab keskkonnamaksu, et need pudelid kokku korjata ja töödelda," selgitas riigiduuma keskkonnakomitee liige Aleksei Fokin.

Keskkonnamaks teeb kallimaks kõik pakendis kaubad. Keskmisele venemaalasele läheb see maksma umbes 700 rubla ehk kümme eurot aastas. Aga inimeste kaasamiseta süsteem tööle ei hakka.

"Enamus elanikkonnast sorteeriks kuidagi, vähemalt kaheks osaks. Ainult elanikkonna tühine vähemus sorteeriks perfektselt, 53 osaks," tõdes Unilever kontserni asepresident Irina Bahtina.

"Aktuaalse kaameraga" rääkinud inimesed on valmis prügi sorteerima. "Eraldi kotti klaas ja plastmass. /.../ Ja siis viskame erinevatesse konteineritesse. Vaat, siin on konteiner, sinna viskamegi. Vaatame, mis prügi on, sorteerime ja viskame," rääkisid Tatjana ja Larissa.

Aga on ka probleeme. "Siin on vähemalt eraldi konteiner, millel on kirjas, mis kuhu panna. Meil aga ehitati tellisehitis ja pandi raudväravad. Seal on kirjas, mis kuhu tuleb panna, kuid kuidas panna? Ma ei saa neid väravaid lahti teha, saate aru?" rääkis Vladimir.

"Üldiselt me liigume selles suunas. Tuleb sellega harjuda, kuid raske on, sest köögid on meil väga väikesed. Ei jätku ruumi, et pakendid eraldi panna," ütles Tatjana.

Keskkonnamaks peaks tooma riigieelarvesse umbes 33 miljardit rubla aastas ehk ligi 500 miljonit eurot.