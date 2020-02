Laupäeval on ilm veel talvine, edasi läheb jälle soojemaks

Laupäeva öösel pilvisus hõreneb, kohati sajab kerget lund. Tuul puhub läänekaarest 2 kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb -5 kuni -10, sisemaal -15 kraadini, läänepoolsel rannikul jääb õhutemeperatuur -3 ja +1 kraadi vahele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Külma on 5 kraadist 15 kraadini, saarte rannikul on õhk pehmem.

Päev on vahelduva pilvisusega. Kohati sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma, on jäidet. Tuul puhub läänekaarest, pärastlõunal edelast ja lõunast 4 kuni 9, rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb -2 kuni +3 kraadini.

Pühapäeval toob edelasse pöörduv õhuvool sooja ning saartel lörtsi ja mandril lumena alanud sadu läheb lääne poolt alates vesiseks. Pärastlõunal sadu hõreneb. Tuul seekord lausa tormiks ei tõuse, aga rannikul tugevnevad iilid üle 15 meetrini sekundis. Öö hakul valitsevad õhus miinuskraadid, hommikuks õhk soojeneb ja päev toob sooja 2 kuni 5 kraadi.

Esmaspäeva päeval tuul rahuneb ja ilm läheb kuivemaks. Öine õhutemperatuur on 0 kraadi ümber, päeval on sooja 4 kuni 5 kraadi.

Teisipäeval on ilm jälle niiskem, õhutemperatuur on ööpäevaringselt plusspoolel.

Kolmapäeva öö on taas kuivem ja miinuskraadidega, päeva peale lisandub pilvi ja soojemat õhku, vastu õhtut saabub lõuna poolt uus sajuala.