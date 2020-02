Reitinguagentuur S&P tõstis Eesti reitinguväljavaate positiivseks

Reitinguagentuur Standard and Poor's (S&P) kinnitas Eesti pikaajalise riigireitingu senisel kõrgel tasemel AA- ja tõstis reitingu väljavaate stabiilsest positiivseks, teatas reedel rahandusministeerium.

Reitingu väljavaate tõstmine positiivseks tuleneb ennekõike Eesti viimaste aastate märkimisväärsest majanduskasvust ja headest edasisest kasvuväljavaadetest nõrgenevas väliskeskkonnas, märkis agentuur.

Majanduskasvu on toetanud Euroopa Liidu fondide toel hoogustunud ehitustegevus, aga ka kõrgemalt tasustatud teenuste sektori panus. Viimane on jätkuvalt konkurentsivõimeline, hoolimata suurest palgakasvust, mis teatud sektorites on tõstnud palgad EL-i keskmistele tasemetele.

Eesti majanduskasv on viimasel kolmel aastal ületanud agentuuri ootusi. Kiire palga ja tööhõive kasvu taustal on tugevalt kasvanud eratarbimine, investeeringuid on hoogustanud oodatust kiirem EL-i toetuste kasutusele võtmine. Reitingut toetavad ka Eesti tugevad institutsioonid ja jätkusuutlik eelarvepoliitika.

Agentuur prognoosib Eestile järgnevatel aastatel üksnes väikest eelarvepuudujääki. Eesti võlakoormus on jätkuvalt euroala madalaim. Euroala väikese ja avatud majandusega liikmena on Eestil vaja säilitada piisavalt fiskaalseid puhvreid võimaliku majanduslanguse vastu, märkis agentuur.

Järgmistel aastatel jäävad kasvutingimused Eesti jaoks soodsaks, kuid majanduse edasine kasv on senisest aeglasem ja jätkusuutlikum. Väline nõudlus väheneb peamiste kaubandusparterite majanduskasvu nõrgenemise tõttu. Eratarbimine püsib kõrgel tasemel, kuid ka majapidamiste säästumäär on endiselt kõrge, peegeldades üldist ettevaatlikkust tuleviku suhtes.

Isegi nõrgemate kasvunumbritega läheneb Eesti majandus agentuuri hinnangul järgmistel aastatel euroala keskmisele tasemele.

Keskmises ja pikemas perspektiivis on majanduskasvu peamisteks takistusteks jätkuvalt pingeline tööturg kiire palgakasvu ja rekordilise hõivemääraga. Pikemas perspektiivis on jätkuvalt probleemiks ka tööealise elanikkonna vähenemine.

Reitingu tõstmiseni veel kõrgemale viiks senisest tugevam sissetulekute kasv, mis näitaks tootlikkuse tõusu suurema lisandväärtusega teenuste sektoris, märkis S&P.