"Inimesed soovivad, et me puhastaksime Slovakkia. Nad tahavad, et Slovakkiast saaks õiglane riik, kus seadused kehtivad kõigi suhtes," ütles OLaNO juht Igor Matovic pärast võitu, lubades, et uus valitsus rakendab korruptsiooni suhtes nulltolerantsi.

Ametist lahkuv peaminister Peter Pellegrini tunnistas lüüasaamist, kui peaaegu lõplike tulemuste kohaselt edestas OLaNO tema vasakpopulistlikku Smer-SD erakonda kuue protsendiga.

OLaNO sai valimistel 24,96 protsenti häältest ning 150-kohalises parlamendis 52 kohta.