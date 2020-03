Esmaspäeva öö on Eestis pilves selgimistega. Pärast keskööd sajab mitmel pool vihma ja lörtsi. Paiguti võib tekkida udu. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 12, rannikul iiliti 17 meetrit sekundis, pärast keskööd nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul sajab kohati vihma ja lörtsi. Paiguti võib udu olla. Puhub edela- ja lõunatuul 4 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur püsib 0 ja +3 kraadi vahel.

Päev on muutliku pilvisusega ja peamiselt sajuta. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul ning sooja tuleb 3 kuni 7 kraadi.

Teisipäeva öösel jõuab lõuna poolt madalrõhulohk ja toob mitmele poole vähest vihma, sekka ka lörtsi. Pärastlõunal läheb juba kuivemaks. Tuul pöördub itta ning läheb põhjarannikul puhangulisemaks. Sisemaal on öösel külma 2, saarte rannikul sooja 4 kraadi, päev toob sooja 2 kuni 6 kraadi.

Kolmapäev on vihma- ja lörtsisajuga ning tuuline. Öine õhutemperatuur langeb kohati 0 kraadi lähedale, päeval valitsevad plusskraadid.

Sealt edasi on ilm paar päeva üsna rahulik: on selgimisi ning vähest sadu, öösel on väheseid miinuskraade, päeval kevadisi plusskraade.