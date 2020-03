Esmaspäev toob kuni seitse kraadi sooja

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Pärast keskööd sajab mitmel pool vihma ja lörtsi ja paiguti võib tekkida udu. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja edelatuul 5-10, puhanguti 13 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Lainekõrgus on jäävabas vees 0,6-1,2 meetrit. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi. Nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi.

Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Hommikul sajab kohati veidi vihma ja lörtsi, võib olla udu. Puhub lõunakaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaaretuul 3-8 m/s. Lainekõrgus on jäävabas vees 0,3-0,8 meetrit. Ilm on peamiselt sajuta ning nähtavust on mõõdukast heani. Sooja on 3-5 kraadi.