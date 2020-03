Narva linnuses toimunud maslenitsal lauldi, mängiti ja söödi pannkooke, sest talve ärasaatmise pidu on viimane võimalus enne esmaspäeval algavat paastu pidutseda ja võimalikult palju süüa. Maslenitsa tähtsaim hetk on õlgnukkude ehk Tšutšelade põletamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on looduse taassünni sümbol. Isegi kui me Tšušelad ära põletame, saabub maslenitsa tuleval aastal uuesti. Nii nagu elus, inimesed sünnivad, elavad ja surevad, pärast jälle sünnivad, elavad ja surevad. Selline on elu ringkäik maailmaruumis. Seepärast põletatakse Tšutšelaid ilma igasuguse kahetsuseta, sest tuleval aastal kõik kordub," selgitas Narva muuseumi teadur-folklorist Marina Kuvaitseva.