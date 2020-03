Koroonaviiruse tagajärjel surnute arv ületas 3000 piiri

Kõik need leidsid aset viiruse epitsentris Hubei provintsis, märkis riiklik tervishoiukomisjon. Mandri-Hiinas on nüüd ühtekokku selle tõve kätte surnud 2912 inimest.

Tervishoiuametnikud teatasid samas madalaimast päevasest uute nakatumiste arvust alates jaanuari lõpust. Uusi juhtumeid tuvastati ööpäevaga vaid 202.

Hiinas on kinnitatud uute nakkusjuhtumite arv languses. Väljaspool Hubeid registreeriti neid kuus.

Viirus ilmus välja mullu detsembris Hiina keskosas, kuid on nüüdseks levinud 60 riiki üle kogu maailma.

Ühendriigid ja Austraalia teatasid nädalavahetusel esimestest surmajuhtumitest, Euroopa peamises haiguskoldes Itaalias aga kahekordistus nakatunute arv 48 tunniga.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas pühapäeval, et viirus näib eriti rängalt tabavat enam kui 60-aastaseid ja muudest haigustest nõrgestatud inimesi.

WHO märkis,et enamikul COVID-19-ga nakatunud inimestest ilmnevad vaid kerged sümptomid, samas kui umbes 14 protsenti põevad raskemaid haigusi, nagu näiteks kopsupõletik. Kriitiliselt haigestub umbes viis protsenti.

Suremus on kahe ja viie protsendi vahel.

Hooajalise gripi suremus on küll vaid 0,1 protsenti, kuid see on väga nakkav ning nõuab igal aastal kogu maailmas kuni 400 000 inimese elu.

Teiste koroonaviiruse tüvede nagu SARS-i ja MERS-i suremus oli vastavalt 9,5 ja 34,5 protsenti.