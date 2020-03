Lundmark hakkab praegustel andmetel Nokias tööle käesoleva aasta 1. septembrist, vahendas Yle.

Nokia praegune tegevjuht Rajeev Suri jätkab ametis 31. augustini ja pärast seda töötab ta ettevõtte juhatuse nõunikuna 2021. aasta jaanuarini. Nokia ja Nokia Siemens Networki tegevjuhina töötas Suri rohkem kui 10 aastat.

Nokia pressiteates märkis Lundmark, et on veendunud selles, et ettevõte on 5G-ajastuks tugevas positsioonis. Lundmarki sõnul on tema eesmärgiks tagada, et Nokia täidab klientidele, töötajatele, aktsionäridele ja muudele seotud rühmadele antud lubadusi.

Lundmark oli Nokia tegevjuht alates 2015. aasta septembrist.

Ta tunnistas pressiteates, et otsus Fortumist lahkuda ei tulnud kergelt, kuid pakutav võimalus oli tema meelest siiski liiga külgetõmbav, et sellest loobuda.

Fortumi nõukogu on juba alustanud samme järgmise tegevjuhi leidmiseks.