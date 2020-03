Esialgu pole siiski selge, kas sellest piisab parlamendienamuseks.

Esialgsete tulemuste kohaselt saab peaministri parempoolne erakond Likud 36 või 37 kohta 120-kohalises parlamendis. Tsentristliku alliansi Sinivalge on saamas 32 või 33 kohta.

Likud ja selle liitlasparteid peaksid seega saama 60 kohta, mis on ühe koha kaugusel parlamendienamusest. Kui küsitlustulemused paika peavad, siis on Likud sellest hoolimata märkimisväärselt oma valimistulemusi parandanud.

Sinivalgele ja selle liitlastele näitavad lävepakuküsitlused 52-55 kohta.

"Tänan teid!" kirjutas Netanyahu suhtlusvõrgustikus Twitter.

Veidi hiljem kuulutas peaminister ennast juba valimiste võitjaks.

"See on tohutu võit Iisraelile," ütles Netanyahu.

Netanyahu pearivaal kutsus häält andes muutustele

Iisraeli endine sõjaväejuht, peaminister Benjamin Netanyahu pearivaal teisipäevastel valimistel Benny Gantz avaldas häält andes lootust, et riigis on pärast aastapikkust poliitilist patiseisu ees muutused.

"On juba aeg, et oleksime palju ühtsemad," ütles Gantz Iisraeli keskosas Rosh Haayinis valimas käies. "Loodan, et täna on päev, kus me vahetame tooni ning lõpetame poriloopimise ja valetamise."

Netanyahu ärgitas rahvast viirusest hoolimata valima minema

Netanyahu ärgitas rahvast esmaspäeval valima minema, hoolimata laialdasest murest koroonaviiruse puhangu pärast.

"Minge valima," ütles Netanyahu ajakirjanikele.

"Koroonaviiruse asi on täiesti kontrolli all. Inimesed võivad julgelt valida," lisas ta ja manitses vältima libauudiseid, mis valima minemist heidutavad.

Iisraelis on teatatud kümnest viirusejuhtumist ja koduses karantiinis on üle 5000 inimese, kes on hiljuti külastanud epideemia koldeid.

Iisraeli president taunis "jubedat ja räpast" valimiskampaaniat

Iisraeli president Reuven Rivlin taunis esmaspäeval häält andes "jubedat ja räpast" valimiskampaaniat ja kutsus tegema lõppu "poliitilisele ebastabiilsusele".

"Me ei ole ära teeninud veel üht säärast jubedat ja räpast kampaaniat nagu see, mis lõppes täna, ja me ei vääri lõputut ebastabiilsust. Me väärime valitsust, mis töötab meie heaks," ütles Rivlin.