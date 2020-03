4. märtsil. V. V. koosolek kl. 17–22.40. Venelased tahavad Paldiskis ehitama hakata. Soovivad meretöödeks sisse tuua 8 tööbrigaadi ja palju spetse – ca 15.000 inimest. Meil pole selle vastu. Tahaksid aga ka Haapsalu juures ehitada.

Selgub, et sõjamehed (Laidoner ) pole ikka veel selgusel, mida pakt ette näeb. Avaldab arvamist, et Kuusiku ja Kehtna ka jäädavad baasid. Arvab, et ka Klooga aerodroom jäädav. President tähendab, et kui meil omal selgust pole, mis siis venelastelt nõuda. Ka [valitsuse nõunik Johannes] Klesment, kes istub minu kõrval, ütleb omavahel, et sõjamehed teinud niisuguse lisalepingu, et aerodroomid jäävad jäädavaks.

President katsub juhtida mõtteid jälle sellele, et baasid on de facto pikaajalised, samuti aerodroomid saartel ja Paldiskis. Kõik muu – lühiaegne.

Tuleb meelde, et juba ammu kord, kui nägin Klooga aerodroomi paika, ütlesin Laidonerile presidendi juuresolekul, et see aerodroom tuleks baasi piirkonda teha, sest tuleb summe investeerida ja kui venelased asuvad kord baasi piiridesse, siis vaevalt nad hakkavad sinna uut ehitama, kuna Klooga otseses ligiduses.

Tookord president ei kinkinud tähelepanu selle väitele ja sõjamehed on nähtavasti asjast nii aru saanud, et ka Klooga aerodroom pikaajaline.

Siseminister ütleb, et on teada, et üks riik (Inglismaa?) otsib inimesi, kes tuleks Eestisse provotseerima meie vahekordi venelastega. Ka komintern olevat käsu annud pahempoolsetele eralduda sotsialistidest ja luua puhtkommunistline organisatsioon, kaasa tõmmates ka talupoegi!

Nagu näha, hakkab see hädaoht ilmnema, et vastu Moskva ametlikku poliitikat komintern valmis on oma sihte taotlema. Laidoner avaldabki arvamist, et peame katsuma kõik tähtsad asjad ajada Moskva kaudu.

[Nõukogude saadik Eestis Kuzma] Nikitin on öelnud [põllutööminister Artur] Tupitsale, et meie valitsuseringkondadele olevat Krimmis varutud 2 suvilat, kuhu oldakse valmis vastu võtma külalistena meie tegelasi. Ta olevat ka presidendi juures pinda sondeerinud, kas see ei soovi kevadel või sügisel seal ravida.

[Sõjaminister Nikolai] Reek ütleb, et üks Vene kapten tähendanud: "Xopoшo живается в этом уголкь Pocciи." ["Hästi elatakse selles Venemaa nurgakeses".] See vahest polnud nii pahasti mõeldud, kui ta kõlab. Soome soovivat rahu ja Laidoner arvab, et ka Venel tarvidus selle järele, kuna sõda kaotusterikas. Hävinenud üle 500 lennuki ja ca 1000 tanki.

Nende juhid aga on Vene sõjaväe õis – "тaнкисты" [tankistid] ja "летчики" [lendurid]. Seepärast, kui Vene jalule seadinud oma sõjaväelise prestiishi, teeks ta vististi rahu. Muidugi, Lääneriigid töötavad selle vastu. Eriti Prantsuse lubavat kevadel saata väge Soome – teade [Karl] Selterilt Holsti jutu järele.

Soomlased vist ka usuvad seda, ja kui läänes kevadel suuri lahinguid ei tule, võib see isegi teoks saada, kuigi vähe šansse. Meile hädaohtlik, kuna Rootsi võib saada kaasa kistud, nii et terve Balti ümbrus süttib.

[Majandusminister Leo] Sepp ütleb, et Saksast saame kaupu üllatavalt suurel arvul, kuna nähtavasti läänepiiride sulgemine sunnib neid väljapääsu otsima idas. Kliiringsaldo on jäänud pisikeseks. Isegi villast lõnga on nad meile müünud. Ka Vene pakkuvat kaupu, et saada kontravaluutat Paldiski ja meile paigutatud vägede tarvis. Ilmaturul olevat langenud hinnas puuvill, vask, tina. Kas siiski rahulootus või kuri blokaad seda põhjustab, ei tea.

Saksas kõvasti piiratud ja pigistatud kõrgema klassi tarbeid, kuna lihtinimene elavat lähedalt endisele olukorrale.

Ajaloolane Küllo Arjakas: 1940. aasta märtsi alguseks oli Eesti juhtkond nõustunud, et Eestisse tuleb NSV Liidust lisaks veel tuhandeid baaside ehitustöölisi.

Nõukogude väejuhatus püsis kindlal seisukohal, et punalaevastiklased, aga ka baase teenindavate sõjaväestatud asutuste töötajad (ehitajad ja remondimehed, varustajad jpt) jäävad kõik väljapoole kokkulepitud 25 000 kontingenti.