Tallinn TLT lasketiiru sulgeda ei plaani

Tallinna linnavolikogu Isamaa fraktsiooni saadik Priidu Pärna esitas abilinnapea Kalle Klandorfile (Keskerakond) küsimuse, millal on plaanis TLT-l sulgeda lasketiir ja kuidas on see seotud TLT põhitegevusega, milleks on reisijatevedu.

Klandorf vastas kirjalikult, et lasketiiru lähiajal sulgeda plaanis ei ole. Lisaks on lasketiiru pidamine toodud TLT põhikirjas ühe tegevusalana.

"TLT toetab oma töötajate sportlikku ja arendavat tegevust, mis aitab ühistranspordivahendite juhte raskes, stressirohkes ja äärmist täpsust ning kohusetunnet nõudval tööl hoida kehalist aktiivsust ning maandada pingeid," leidis Klandorf.

Abilinnapea lisas, et lisaks lasketiirule saavad TLT töötajad käia ka ujumas ja jõusaalis ning mängida võrkpalli ja hokit.

"Samuti on järgmisel aastal kavas pakkuda TLT töötajatele psühholoogilist nõustamist."

Lasketiiru ülalpidamisega kaasneb TLT-l kulu laskemoonale ja relvade hooldusvahenditele, mis 2019. aastal olid napp 304 eurot.