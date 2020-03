Karl Soonpää päevik 14. märtsil 1940. aastal

14. märts. Lisaeelarve nr. 2 Rgvlk [Riigivolikogus - toim]. Mitmed sõnavõtud. [Maksim] Unt avaldab arvamist, et nüüd, kus põhjamaadel rahu, ei pruugiks ka meil vahest enam nii palju kulutada sõjaväele.

Vab. Val. koosolek kl. 17–21.30. Sõjamehed kaaluvad Bor.[is] Lindega teha püsside vahetust. Linde saaks KL. kasutada olevad Inglise kuuliga püssid koos vastavate padrunitega ja annaks pea pea vastu uued Mauserid. Tema kasu oleks nähtavasti selles, et Mauseri tarvis tal puuduvad padrunid, ilma aga keegi ei osta.

Ka ei saa vist praegu eraisik Mauseri padruneid osta. Meie sõjamehed aga äsja ostsid Saksast niisuguseid. Näis, kas söandatakse sel haikalal lasta sõjaajal püsse välja viia koos laskemoonaga?

Laidoner arvab Soome asjust: Soomlastel oli laskemoon otsas. Ka inimeste kaotusi võib arvata 100.000 peale (15.000 surnut). Juhtkond langes kokku, Österman ja Öhquist haiged. Esimene saanud närvišoki.

Rootsi kindral Walden, kes Petsamos komando Waleniuselt üle võttis, on 2 nädala pärast Rootsi tagasi läinud. Rootsi vabatahtlikke ainult 3000–7000. Neist liinil ainult 2 pataljoni. Kõik need asjaolud, eriti laskemoonapuudus, sundisid Soomet rahu tegema. Paistab, et esialgu Põhjalast sõja hädaoht mööda läinud.