Lähipäevil on ilm peamiselt sajune ja plusskraadidega, vaid mõnel pool langeb temperatuur öösel allapoole 0 kraadi.

Öösel pilvisus tiheneb ja kesköö paiku jõuab Liivi lahele lörtsi- ja vihmasadu, mis laieneb kirde suunas. Puhub idakaare tuul 3 kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -2 kuni +2, saartel kuni +4 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on enamasti pilvine ning sajab vihma ja lörtsi, Kagu-Eestis on sajuvõimalus väike. Puhub idakaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis ja sooja on kuni 4 kraadi.

Päev tuleb valdavalt pilvine ning sajab vihma ja lörtsi, pärastlõunal lõuna poolt alates sadu raugeb. Puhub enamastii idatuul 4 kuni 9, põhjarannikul pärastlõunal puhanguti 14 meetrit sekundis. Temperatuur miinusesse ei lähe ning püsib vahemikus +2 ja +5 kraadi.

Nädala edenedes sajab kohati vihma, aga tasapisi pilvisus hõreneb. Märts algab meil enamasti plusskraadidega, vaid mõnel ööl langeb temperatuur alla 0. Keskmiselt on öösiti -1 kuni +2 ja päeval +3 või +4 kraadi.