"Kadaka puiesteel lõigus Tähetorni - Mäepealse avastati, et heitveekollektori seisund on avariiline - betoontorude seintest on betoon ära uhutud, seal on kohati järgi ainult armatuur, mis on ka osalt korrodeerunud. Toru asub umbes viie meetri sügavusel sõidutee ühe osa all," rääkis Tallinna transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa teisipäeval ERR-ile.

Praegu on juba alanud ajutise kollektori ehitus tee kõrval, et suunata reovesi remondi ajaks sellesse torusse, selgitas Rüütelmaa. Tööd käivad õhtul kella seitsmest hommikul seitsmeni, sel ajal on suletud üks sõidusuund ja liiklust aitavad korraldada reguleerijad. Öösel on sel lõigul keelatud ka 3,5-tonniste sõidukite läbisõit.

"Aga meie palve on, et kellel vähegi võimalik, palun vältige Kadaka puiesteel sõitmist lõigus Tähetorni - Mäepealse. Ja kui teil tõesti on vaja sõita, siis palun arvestage sellega, et seal töötavad reguleerijad ja saab kasutada ühte sõidurada kord ühtepidi, kord teistpidi, mis tähendab, et selle läbimine võtab tunduvalt rohkem aega," ütles Rüütelmaa. Ta lisas, et piirkonnas on välja pandud ka liiklusmärgid sõidukite ümbersuunamiseks.

Tallinna Kadaka puiestee remondis olev Tähetorni ja Mäepealse tänava vaheline lõik. Autor/allikas: kaart.tallinn.ee

Rüütelmaa tunnistas, et Kadaka puiestee piirangud tekitavad suurema koormuse teistele piirkonna magistraalidele. "Jah, tõepoolest Vabaduse puiesteel on suurem liikluskoormus ja kindlasti ka Keila maanteel," märkis ta.

"Aga kahjuks avariid ei hüüa tulles ja see sattus väga halvale ajale selles mõttes, et käimas on just ka Tähetorni tänava rekonstrueerimistööd. Nii et veel kord palve - vaadake ümbersuunavaid liiklusmärke ja varuge aega seal piirkonnas liiklemiseks," kordas ta.

Ajutine kollektor peaks valmima 13. märtsiks ning alates 14. märtists algaksid senise reoveekollektori renoveerimistööd, mis tähendab, et siis suletakse üks sõidusuund ka päevasel ajal.

Postimehe andmeil kestavad tööd kuni 10 aprillini.

"Loodame, et nii ei lähe, aga juhul, kui kollektor ikkagi sisse vajub, siis ilmselt tuleb selles lõigus liiklus täielikult sulgeda ja alustada kollektori lahtikaevamisega. Ja siis tuleb liiklus sealt täiesti mööda juhtida," märkis Rüütelmaa.

Laagri, Saue, Saku ja osa Nõmme linnaose reoveest Paljassaare puhastusjaama juhtiva meetrise torukollektori remondi tellis Tallinna Vesi.