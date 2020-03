Viis aastat tagasi otsustas Tartu linn, et Emajõe-äärne promenaad vajab suvekohvikuid. Kolm krunti pandi tasuta konkursile ehk tegutsemisloa said need, kes pakkus kohvikust kõige veetlevama nägemuse.

Esimesel suvel avas oma uksed kohvik Väike Kuuba, peagi lisandusid ka teised. Mida aasta edasi, seda suurema hoo on Emajõe-äärne melu sisse saanud. Ettevõtete ja linna vahelised lepingud lõppevad tänavu sügisel.

OÜ Väike Kuuba juhatuse liige Karl Astok ütles, et nemad sooviks kohvikupidamisega kindlasti jätkata.

"Nähes, kui palju tööd me sinna pannud oleme ja kui hästi see koht inimeste poolt vastu on võetud, siis loomulikult tahaks veel sinna panustada ja mõtteid, kuidas jõeäärset elu parandada, on veel palju. Kindlasti neid jätkuks veel ka järgmiseks viieks aastaks," rääkis Astok.

Kolme kohviku juhid pöördusid linnavalitsuse poole. Nad teatasid, et on valmis senised lepingud ümber tegema ja maa kasutamise eest renti maksma.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm aga ütles, et õige pea kuulutab linn välja konkursi, kuhu oodatakse kõiki huvilisi.

Osaühingu Emajõe Suvekohvik juhatuse liige Tarvi Uusen juhtis tähelepanu, et konkurside korraldamine pole Tartus sugugi reegel.

"Kui me otsisime kohta, kuhu baari teha, siis me teadsime, et mitmetel linna pindadel on rendilepingud lõppemas. Tegime siis linnas juttu, et kas tuleb konkurss ja meile on alati öeldud, et kui rentnikul on kõik hästi, siis linn pikendab lepingut. Ma leian, et meil on kõik hästi. Meil on puhas ja turvaline, ei ole mingeid probleeme. Ja ka linnavalitsus ise, kas väiksemas või suuremas koosseisus, on käinud meie juures aega veetmas," rääkis Uusen.

Raimond Tamme sõnul hakkasid temale huvilised helistama juba läinud aasta kevadel. Sestap ei saa linn ka konkursi korraldamata jätta.

"Linnavalitsus on oma töös alati lähtunud sellest põhimõttest, et kui on ühele konkreetsele üüriobjektile mitmeid huvilisi, siis me kindlasti korraldame avaliku enampakkumise või konkursi. Linn peab oma tegevustes olema läbipaistev."

Raimond Tamm rõhutas, et konkursi tulemusi ei määra ainult see, kes krundi eest kõrgemat hinda pakub. Õigemini mängib hind selles kõige väiksemat rolli. Olulisemad on suvekohviku sisu ja arhitektuuriline lahendus.

"Ja siin ma ei pea mitte silmas ainult seda, milline on konkreetne menüü, mida seal pakutakse, või milliseid jooke seal pakutakse. Pigem, et kas lisaks pakutakse mingisugust kultuurilist programmi, kas on plaanis mingi vabaõhulava näiteks ehitada. Kogu teenuse tervikkirjeldus on üks oluline komponent, mida me hindame."

Konkursi plaanib linnavalitsus välja kuulutada lähima kuu jooksul ja pakkumiste tegemiseks jäetakse veel kolm kuud. Nii Karl Astok kui Tarvi Uusen ütlesid, et nad tõenäoliselt sellel konkursil ka osalevad.

Ettevõtjate meelitamiseks plaanib linn ka senisest pikemat rendiperioodi. Raimond Tamme sõnul võidakse järgmised lepingud teha juba kümne aasta peale.