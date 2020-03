Briti tarbijaühendus Which?, mis testib tarbijate parema informeerituse nimel tooteid ja teenuseid, leidis läbiviidud uuringus, et hotellitoad on kuni 12 protsenti kallimad, kui need broneeritakse läbi võrdlusportaalide, mitte telefoni teel.

Which? teatas, et uuritud kümnest hotellist kaheksas oli toa broneerimine odavam helistades, mitte reisiportaale, näiteks Expediat või ka hotelli enda veebilehte kasutades, vahendas The Times.

Which? selgitas, et hotellitoa broneerimine internetis läks tavaliselt kallimaks sellepärast, et veebireisiagendid võtavad komisjonitasu, samuti keelavad need platvormid hotellidel pakkuda enda kodulehel odavamaid hindu.

Kui hotellid ja kodumajutused rikuvad võrdlusportaalide seatud reegleid, siis on oht, et nad kõrvaldatakse portaalist ja nad võivad kaotada seetõttu suure osa klientidest.

Eelmisel aastal broneeriti peaaegu pool kõigist hotellitubadest just veebireisiportaalide kaudu.

"Reisijaid ei tohiks petta mõtlema, et nad saavad broneerimislehelt parima hinnaga hotellitoa, kuigi enamasti nad saaksid parema pakkumise, kui nad väldivad veebilehtede komisjonitasu ja broneerivad toa otse hotellilt," rääkis Which? Traveli toimetaja Rory Boland.

Boland lisas, et hotellitube vahendavad veebiportaalid võivad olla head kohad, kust oma otsingut alustada, kuid alati võiks helistada või kirjutada otse hotelli, et püüda saada odavaim pakkumine. Boland tõdes, et kuigi alati ei saa hotellid paremat toahinda pakkuda, siis tõenäoliselt pakuvad nad muid soodustusi.