tegutsemisaastat tähistav Pärnu haigla psühhiaatrikliiniku päevakeskus on ainus haigla juures tegutsev keskus, kus psüühilise erivajadusega inimesed saavad päeval aega veeta. On patsiente, kellele see kooskäimisvõimalus asendab perekonda. Ester Vilgatsi lugu.