Viljandi kesklinn uueneb.

"Linnakodanikule saavad nähtavaks uueneneud tänavad. Üks olulisemaid muudatusi on parteimaja kadumine. Lisaks tekib remonditavasse lõiku kaks ringristmikku: Kauba-Tallinna-Vaksali ristmikule ning Vaksali-Hariduse ristmiku asemele tekib ringristmik," selgitas abilinnapea Kalvi Märtin "Aktuaalsele kaamerale".

Märtin lisas, et Vabaduse plats on projekteeritud nii, et seda saab kasutada ka parkimiseks. Kuid ka juhul, kui väljak muudetakse jalakäijate alaks, remondi tulemusel kesklinnas parklakohtade arv hoopis suureneb. Näiteks ehitatakse Ugala parklad palju suuremaks.

"Lisaks oleme tarbijate ühistuga vahetanud maid selliselt, et spordihoone taha saime üle 5000 ruutmeetri maad, ka sinna on meil kavandatud tulevikus parkla," rääkis Märtin.

Teisipäeva õhtul tutvustas peatöövõtja Tallinna Teede AS tööde ajakava. Ehitaja jagab tööd nelja etappi ja olukorda, kus inimesed või ettevõtjad päevade kaupa autoga oma hoovi ei pääse, tekkida ei tohiks.

"See mõjutab väga, sest mul on EAS-i poolt selle projekti raames ette nähtud, et ma pean looma kaks täispalgaga töökohta. Siis ma pean saavutama teatud käibe aastas. Need on mu kohustused, aga ma kahjuks ei saa seda täita, mul on täitsa hirm, kuidas ma sellega hakkama saan. See remont ju paneb sisusliselt minu elu ja tegevuse kinni," ütles käsitööjäätise kohviku Paulina omanik Silvia Takkel.

"Parkimisplats võetakse ära, inimesed on mugavad, tahavad autoga ligi. Meile siis suvel autoga ligi ei saa. Ja tolmune on. Muidugi see on ebamugav. /.../ Eks näis, eks sügisel "loeme mune"," rääkis kohviku Fellin omanik Merit Bersin.