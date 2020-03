IAEA: Iraanil on rikastatud uraani viis korda lubatust rohkem

IAEA raporti järgi oli Iraanil 2020. aasta 19. veebruari seisuga 1510 kg rikastatud uraani, tuumaleppega on aga seatud varude ülempiiriks 300 kg.

Mõned asjatundjad peavad taolist kogust tuumarelva loomise tarvis piisavaks. Samas on selleks vaja teha veel mitu sammu, muu hulgas täiendavalt rikastada, et muuta see tarvitamiskõlblikuks tuumarelvas.

Raporti andmeil ei ole Iraan rikastanud uraani üle 4,5 protsendi. Tuumarelvas kasutatav uraan peab olema rikastatud umbes 90 protsendini.

IAEA juht väljendas teisipäeval Iraani tuumaprogrammi suhtes ärevust ja nõudis Teheranilt selgitust deklareerimata rajatise kohta, kus leiti eelmise aasta lõpus uraaniosakesi.

Pariisis Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga kohtunud IAEA uus peadirektor Rafael Grossi ütles, et Iraan peab agentuuriga selgelt koostööd tegema ja vajaliku selgituse esitama.

"Iraan peab otsustama läbipaistvama koostöö kasuks agentuuriga ja andma vajalikud selgitused," ütles Grossi.

"Tõsiasi, et me oleme leidnud uraaniosakesi on väga tähtis. See teeb mind murelikuks," ütles Grossi.

Ühendriigid taandusid 2018. aasta mais varem Iraaniga sõlmitud mitmepoolsest tuumaleppest ja kehtestasid Iraanile karmid sanktsioonid, mis olid eelkõige sihitud selle naftasektorile. Mõne päeva eest kohtusid Viinis leppe allesjäänud osapoolte esindajad, kes ei suutnud koostada selget plaani lepingu päästmiseks.

Lepe nägi ette Iraanile kehtestatud majandussanktsioonide leevendamise vastutasuks Teherani tuumaprogrammi piiramise eest. Iraan on järk-järgult taandunud oma leppega võetud kohustustest.