Lasnamäe linnaosa vanem pani ootamatult ameti maha

Vään töötas linnaosa vanemana 2019. aasta maikuust ehk sai ametis olla vähem kui aasta.

Alates 5. märtsist asub linnaosavanema kohusetäitjaks Jelena Kalbina, kes seni töötas Lasnamäe linnaosa vanema asetäitjana.

Ei Andres Vään ega Jelena Kalbina ei vastanud ERR-i venekeelse portaali kõnedele.

Viimastel kuudel on Vään mitmel pool sõna võtnud väitega, et Lasnamäel on pinged sealsete kauaste elanike ja ukrainlastest uussisserändajate vahel.

"Kuna meil puudub ülevaade siia tuleva tööjõu kasvusuundadest, tunnevad end ohustatuna ka senised lasnamäelased. Ei ole ju saladus, et just siin linnaosas elab ka palju neid, kes töötavad samas sektoris, kuhu tulevad tööle ukrainlased. Ilmselt tunneb mingi osa neist end ohustatuna, et ukrainlaste mõjul jääb palgatase seisma ja kui tööturu olukord peaks halvenema, algab konkurents töökohtade pärast," kirjutas Vään Päevalehes.

Enne linnaosavanemaks saamist töötas Vään Tallinna Linnatranspordi AS-i trammiteenistuses, viimased neli neist teenistuse direktorina. Ta on ka Keskerakonna Jõgevamaa piirkonna esimees ja siiani ka Põltsamaa vallavolikogu esimees.

Linnaosa vanema nimetab ametisse ja vabastab ametist Tallinna linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosakogu arvamuse.