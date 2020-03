Vään töötas linnaosa vanemana 2019. aasta maikuust ehk sai ametis olla vähem kui aasta.

"Otsustasin ametist loobuda pärast mõnda aega kaalumist, sest tundsin, et enam kui 100 000 elanikuga Lasnamäe linnaosa juhtimise koormus ja intensiivsus koos ühiskondlike kohustustega mujal Eestis on minu pere ja enda tervise jaoks liiga kõrge hind," ütles Vään oma lahkumise kommentaariks.

"Linnaosa juhtimise kogemus on minu jaoks olnud väga karastav, mis julgustas mind ka lahkumisotsust tegema, sest taandumine ei ole kunagi kerge."

Vääni viimane tööpäev on 4. märts. Enne uue linnaosavanema ametisse määramist peab Lasnamäe linnaosakogu andma linnapea pakutud kandidaadi kohta ka oma arvamuse. Vahepealseks ajaks määras linnavalitsus Lasnamäe linnaosavanema kohusetäitjaks linnaosavanema asetäitja Jelena Kalbina.

Alates 5. märtsist asub linnaosavanema kohusetäitjaks Jelena Kalbina, kes seni töötas Lasnamäe linnaosa vanema asetäitjana.

Ei Andres Vään ega Jelena Kalbina ei vastanud ERR-i venekeelse portaali kõnedele.

Linnapea Mihhail Kõlvart ütles, et saab aru Vääni põhjendustest tekkinud raskuste kohta ning aktsepteerib lahkumisavalduse.

Vään rääkis ukrainlaste probleemist

Viimastel kuudel on Vään mitmel pool sõna võtnud väitega, et Lasnamäel on pinged sealsete kauaste elanike ja ukrainlastest uussisserändajate vahel.

"Kuna meil puudub ülevaade siia tuleva tööjõu kasvusuundadest, tunnevad end ohustatuna ka senised lasnamäelased. Ei ole ju saladus, et just siin linnaosas elab ka palju neid, kes töötavad samas sektoris, kuhu tulevad tööle ukrainlased. Ilmselt tunneb mingi osa neist end ohustatuna, et ukrainlaste mõjul jääb palgatase seisma ja kui tööturu olukord peaks halvenema, algab konkurents töökohtade pärast," kirjutas Vään Päevalehes.

Kõlvarti sõnul ei tal midagi Vääni mõtteavalduste vastu, kuid probleem ei piirdu vaid Lasnamäega.

"Tuleb lahutada erinevad probleemid – see, et riigi majandus vajab tööjõudu, on fakt, seda me teame. See, kuidas seda reguleerida, on eelkõige riigi otsustada. Tuleb tunnistada, et ka omavalitsused, sealhulgas Tallinn, puutuvad kokku integratsiooniprobleemiga, sest inimesed tulevad siia ka elama peredega, mitte ainult töötama. Näeme seda haridusasutustes, ja kuna Lasnamäe kõige suurem, on seal seda näha kõige rohkem. See on reaalsus. Kas keegi on sellega arvestanud - ma arvan, et mitte. Kas riigi tasandil arutatud – sisuliselt mitte," rääkis Kõlvart.

Kõlvart märkis Vääni mõttekäikude kohta, et viha ja paanika külvamine pole õige. "Sellisel viisil probleeme lahendada pole võimalik," ütles ta.

Kõlvart lausus, et Vääni lahkumine pole tema mõtteavaldustega seotud.

Enne linnaosavanemaks saamist töötas Vään Tallinna Linnatranspordi AS-i trammiteenistuses, viimased neli neist teenistuse direktorina. Ta on ka Keskerakonna Jõgevamaa piirkonna esimees ja siiani ka Põltsamaa vallavolikogu esimees.

Kesklinna vanem siirdub Lasnamäele

Uueks Lasnamäe linnaosavanema kandidaadiks esitab linnapea Mihhail Kõlvart senise Kesklinna linnaosavanema Vladimir Sveti. Kes uueks Kesklinna vanemaks saab, pole veel avaldatud.

Kõlvart ütles, et uuele linnaosavanemale on kõrged ootused nii linnavalitsusel kui ka kohalikel elanikel. Tal peab olema visioon Lasnamäe arengust, energiat ning järjepidevust plaanide elluviimiseks.

"Loomulikult tuleb kasuks selle piirkonna hea tundmine ja selle eripäradega arvestamine. Vladimir Svet on näidanud, et ta suutis Kesklinnas rajada koostöö nii kohalike elanike kui ka partneritega ning seda hoida ja ma loodan, et ta suudab neid häid kogemusi ka Lasnamäel rakendada," ütles Kõlvart.

Kandidaadi Kesklinna vanema kohale lubas Kõlvart teada anda paari nädala jooksul, praegu käivad tema sõnul läbirääkimised.

Linnaosa vanema nimetab ametisse ja vabastab ametist Tallinna linnavalitsus linnapea ettepanekul, kuulates ära linnaosakogu arvamuse.