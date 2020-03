Praeguste hinnangute järgi maksaks Tallinna Haigla rajamine umbes 400 miljonit eurot. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ütles jaanuaris, et Tallinna linn võiks sellest tasuda umbes 40 protsenti ja Euroopa Liidult ootab ta umbes 200 miljonit eurot.

Mõned päevad hiljem riigikogu sotsiaalkomisjoni külastanud sotsiaalministeeriumi strateegilise planeerimise juht Maris Mälzer nii optimistlik polnud. Esmastel läbirääkimistel oli Euroopa Komisjoni reaktsioon pigem negatiivne.

"Komisjoni hinnangul on taristu investeeringud järgmisel eelarveperioodil väga küsitavad," rääkis Mälzer. Esiteks pole Tallinn muu Eesti kõrval enam kuigi atraktiivne eurorahapüüdja. Teiseks on Euroopa maksumaksja meie tervishoiubetooni investeerinud juba kolmel järjestikusel eelarveperioodil.

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel aga ütles, et Euroopa Komisjon on alati tahtnud pigem teenustesse panustada. Kuid Eesti on suutnud enda prioriteete hästi selgitada.

"Me oleme saanud viimasel perioodil parandada esmatasandi tervisekeskuste seisu, ehitada uusi. Enne seda õendushoolduskeskused. Ja suuremad Eesti haiglad on saanud ka ehitada uusi hooneid. Nii et meie jaoks on see oluline ja sellest positsioonist Eesti ka edasistel läbirääkimistel lähtub," rääkis Koppel.

Seni on peetud ainult nii-öelda kompamiskoosolekuid. Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder tõdes, et kogu rahastamisplaani kõige olulisem muutuja ongi Euroopa Liidu järgmine eelarveperiood, kus läbirääkimised on alles pooleli.

RES-i haigla projekteerimine ilmselt ei jõua

"Ei ole isegi riigiti kokku lepitud seda poolt, millised on summad konkreetsetes valdkondades, sealhulgas tervishoius. Ja tegelikult ei ole ka lõplikult kokku lepitud, milline projekt just nimelt tervishoius Eesti jaoks on see, mis võiks saada rahastust ja mis mitte," ütles Mölder.

Kui Mihhail Kõlvart ootab euroliidult vähemalt 200 miljonit eurot, siis Tõnis Mölderi teadmisel käivad praegu läbirääkimised kuni 100 miljoni euro üle.

"Kindlasti saab ka Tallinn kasutada vajadusel laenuvõtmist, sest Tallinnal seda võimekust laenu teenindada on. Ja kindlasti peaks ka riigi eelarvestrateegia läbirääkimistes ja riigieelarves nägema ette selleks summasid. Aga ma arvan, et me enne ei saa konkreetsetest asjadest rääkida, kui me ei ole saanud lõpliku vastust euroopa liidult."

Riigi eelarvestrateegia läbirääkimised saavad tõsise hoo sisse aprillis, aga selleks ei pruugi paigas olla isegi Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi kogumaht. Konkreetsete objektide kohta võivad otsused tulla alles selle aasta lõpus või koguni järgmisel aastal. See tähendab, et 2021.-2025. aasta eelarvestrateegiasse võib jõuda küll mingi summa Tallinna Haigla rajamiseks tarviliku ühisettevõtte jaoks, aga projekteerimisraha strateegiasse veel ei kirjutata.

"Me räägime summadest 40 või enam miljonit. Ja seda investeeringut riigil või linnal teha, lootes, et me kunagi selle projektiga läheme lõpuni ja seda projekti kuidagi lauasahtlisse teha – ilmselgelt see ei ole mõistlik," märkis Mölder.

2027. aasta tähtajas loodetakse püsida

Veel paar aastat tagasi loodeti, et haigla avab uksed 2025. aastal. Viimasel ajal on räägitud 2027. aasta lõpust. Tallinna haigla töörühma juhtiv Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja Vahur Keldrima ütles, et nii nagu pole veel päris täpset finantsplaani, pole kinnitatud ka haigla rajamise ajakava.

Kuid ajakava kontuurid on paberil. Juba praegu käivad projekteerimise eeltööd, mis peaks kestma umbes aasta. Kui poliitikud jõuavad selgusele haigla rahastamises, võib välja kuulutada projekteerimishanke. Projekteerimine võiks kesta kaks aastat.

"Projekti valmimise järgselt on vaja läbi viia ehitustööde hange. Ja me hindame praeguste teadmiste juures, et pärast lepingu sõlmimist on ehitusperioodi kestvus umbes neli aastat," sõnas Keldrima.

See tähendab, et kõige optimistlikuma stsenaariumi järgi saab uus haigla tähtajaks valmis.

"Ütleme nii, et täna me ei ole seda lõpptähtaega muutnud. Aga kindlasti, kui vajadus tekib, siis oleme ka selleks valmis," lisas Koppel.

Kuniks uus maja on ainult paberil, ei saa seniseid haiglaid unarusse jätta. Ida-Tallinna keskhaigla ja Lääne-Tallinna keskhaigla hoiavad investeeringutega küll tagasi, kuid laguneda majadel ei lasta.

"Näiteks järgmiste aastate suurem eesmärk mõlemal haiglal on oma EMO-de uuendamine. Me räägime ka suurte opiplokkide renoveerimisest, millega haiglad on juba alustanud. Aga samal ajal uute hooneosade või ruumide ehitust täiesti uuel kujul kaalutakse praegu oluliselt rohkem just selle perspektiiviga, et kunagi tekib Tallinna haigla, kuhu need kaks keskhaiglat kokku koonduvad," ütles Tõnis Mölder.

Luuakse Tallina Haigla SA

Hiljuti sai valmis ka õiguslik analüüs, mis ütles, kuidas ja mis vormis tasub rajada tulevast Tallinna Haiglat pidav ühisettevõte. Vahur Keldruma ütles, et linna ja riigi kokkuleppe järgi rajatakse Tallinna Haigla sihtasutusena. Võrdluseks, nii Ida-Tallinna kui Lääne-Tallinna keskhaiglad on täna aktsiaseltsid.

"Sihtasutus on tervishoiuasutuse jaoks sobilikum eelkõige selle pärast, et tervishoiuasutus ei peaks olema kasumit taotlev ettevõte," selgitas Keldrima.

Nii Tallinna linn kui riik oleks sihtasutuses võrdselt esitada.