Neljapäeval on oodata Eestis mitmel pool nii vihma- kui ka lörtsisadu.

Hommikul sajab Eesti idaservas vihma, kagunurgas ka lörtsi. Lääne-Eestis võib üksik tiba vihma tulla. Edelatuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur 2 kuni 4 kraadi.

Päeval on üksikuid selgimisi. Vihmahooge on kohati. Puhub mõõdukas edelatuul, õhtul võib rannikul puhanguid 13 meetrit sekundis olla. Õhutemperatuur on 3 kuni 6 kraadi.