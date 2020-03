Nii mõnegi jaoks on oluline kiirest elurütmist välja astuda ja tekkinud pingeid leevendada. Eestiski on levinud eri jooga vormid, kuid seni pole kuulda olnud, et Lätiski levinud viis teha joogat koos õllega oleks siin populaarne.

Ameerika Ühendriikidest alguse saanud jooga õllega on jõudnud ka Baltimaadesse, täpsemalt Riiga. Õlu võib olla ka alkoholivaba, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mõte on kombineerida need kaks asja. Teame ju hästi, et väikeses koguses õlut lõõgastab inimest ja jooga mõte on inimese pinget vähendada," ütles õllejooga instruktor Sendija Gabriela Oficiere.

Oficiere hinnangul suurendab selline jooga ka inimeste tasakaaluvõimet ja vähendab pingeid lihastes.

Osaleja Eventijs Gabrans arutles, et pudelil võib olla hantlile sarnane mõju. "Inimesed on joonud õlut juba sajandeid ning kui sa jood istudes ühes kohas, siis see on ilmselt vähem tervislikum, kui juua ja teha harjutusi samal ajal. Sul pole võimalik tunda joogisust pärast. Võib-olla trenni järel on tunda kerget peapööritust, kuid sellest saab ilusti üle."

Joogatunnid toimuvad Riias iga kord eri baaris või kohvikus, et toetada kohalikku ettevõtlust.