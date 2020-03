Saarte Liinid otsib konkursiga juhatuse esimeest

Kandideerimiseks tuleb saata oma motivatsioonikiri ja põhjalik CV 25. märtsiks. Praegu on ettevõtte juhatuse esimees Villu Vatsfeld ja juhatuse liige Jaanus Tamkivi.

Ariko Reservi korraldatava konkursi teates märgitakse, et AS Saarte Liinid on enam kui 100 töötajaga ettevõte, kus töötab enam kui 100 inimest ning mille koosseisus on kuues maakonnas 18 sadamat (Kuivastu, Virtsu, Heltermaa, Rohuküla, Sviby, Sõru, Triigi, Kihnu, Munalaid, Manilaid, Roomassaare, Ringsu, Abruka, Piirissaare, Laaksaare, Naissaare, Papissaare ja Vikati).

Ettevõte tegutseb alates 1. oktoobrist 1994. Saarte Liinid peakontor asub Kuressaares, kus toimub ettevõtte üldjuhtimine, korraldatakse sadamate ühist majandustegevust, kavandatakse ning juhitakse sadamate ehitustegevust.

Saarte Liinid põhiülesanne on regionaalsete sadamate haldamine ja arendamine. Eelkõige tähendab see parvlaevaühenduse kindlustamist mandri ja asustatud saarte vahel.