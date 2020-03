Perez de Cuellar oli ÜRO peasekretäriks kaks ametiaega, aastatel 1982-1991. Peruu diplomaat, kes oli varem töötanud Peruu välisministeeriumis ja erinevates ÜRO ametites, tõusis peasekretäriks kui kompromisskandidaat ajal, kui algselt heitlesid ametikoha pärast senine peasekretär austerlane Kurt Waldheim ja Tansaania välisminister Salim Ahmed Salim, vahendasid Reuters, Yle ja BBC.

Tema ametiaega jäid mitmed pingelised sündmused - näiteks Iraani-Iraagi sõda, Liibanoni kodusõda ja Nõukogude Liidu sissetung Afganistani. Perez de Cuellar aitas kaasa sellele, et rahulepeteni jõudi nii Kambodžas, El Salvadoris ja Iraani-Iraagi sõjas. Ta pingutas ka selle nimel, et Liibanonis vabastati ameeriklastest pantvangid, et Nõukogude liit tõmbus lõpuks välja Afganistanist ning et Külm sõda jõudis rahumeelse lõpuni.

Perez de Cuellari häiris tema ametiajal ÜRO vähene mõjuvõim konfliktide lahendamisel ning ta üritas organisatsiooni mitmel viisil reformida.

Pärast ÜRO peasekretäri kohalt lahkumist osales ta ka oma kodumaa poliitikas. Ta kandideeris edutult 1995. aastal president Alberto Fujimori vastu ning pärast viimase tagasiastumist korruptsiooni tõttu töötas ta Peruu peaministrina.

1920. aastal Limas sündinud Perez de Cuellar suri tema poja sõnul rahulikult oma kodus.