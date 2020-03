"Olukord... Idlibis on muutunud nii ägedaks, et see vajab meilt vahetut isiklikku vestlust," ütles Putin kohtumise alguses.

Putini ja Erdogani neljapäevased läbirääkimised toimuvad nelja silma all, ütles varem Kremli pressisekretär Dmitri Peskov.

"Kohtumine on kavandatud üks ühele formaadis, kuid vajadusel võib toimuda kitsas ringis," ütles Peskov ajakirjanikele.

Ta lisas, et enne läbirääkimisi Erdoganiga on Putinil kavas rahvusvaheline telefonikõne.

Türgi: ööpäevaga neutraliseeriti rohkem kui 184 Süüria valitsusväelast

Türgi sõjaväelased neutraliseerisid eelmise ööpäevaga Põhja-Süürias operatsiooni käigus 184 Süüria valitsusväelast ja Damaskust toetava omakaitse liiget, edastas Türgi kaitseministeerium neljapäeval.

Sõna "neutraliseerima" kasutab Türgi tavaliselt vaenlase sõduri tapmise või vangi võtmise kohta.

Seega on operatsiooni algusest neutraliseeritud juba 3322 Süüria valitsusväelast ja nende toetajat.

Lisaks on Türgi teatel ööpäevaga hävitatud viis suurtükki ja raketiheitjat, kolm tankitõrjeraketikompleksi, kaheksa sõidukit ja kaks relvastatud pikapit.

Allikad: Vene õhurünnakus Süürias Idlibis hukkus 15 tsiviilelanikku

Süüria loodeosas Idlibi provintsis hukkus neljapäeval Vene õhulöökides vähemalt 15 tsiviilelanikku, teatasid vaatlejad.

Rünnakutes hukkus väidetavalt ka üks laps.

Pärast südaööd tehtud õhulöökides võeti sihikule piirkond Maaret Misrini linna lähistel, kuhu olid kogunenud Süüria põgenikud, teatas kohalikele allikatele tuginev Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Vaatlejate teatel jäi rünnakust maha kaks rusudes ühekorruselist hoonet. Purustati ka linnufarm, kus põgenikud elasid.

Vaatluskeskus ütles, et ohvrite arv ilmselt kasvab, sest paljud haavatud on kriitilises seisundis.

Süüria valitsusväed on detsembrist alates Venemaa toel pealetungil mässuliste viimasele kantsile Idlibile ning sõjategevuse eest on põgenenud miljon inimest.

Idlibi oli enne režiimivägede pealetungi kogunenud kolm miljonit sõjapõgenikku mujalt Süüriast.

Järjekordne tsiviilohvritega rünnak tehti ajal, mil Venemaa ja Türgi püüavad Idlibis tekkinud olukorrale lahendust leida. Ankara toetab Süüria kodusõjas mässulisi, Moskva president Bashar al-Assadi režiimi.

Süüria poole on teel viies Venemaa sõjalaev

Läbi Bosporuse jõudis Vahemerre suur Vene dessantlaev Tsezar Kunikov, edastasid teabeportaalid, mis avaldavad laevast ka pilte.

Istanbuli veebilehtede väitel on Musta mere laevastiku suur dessantlaev teel Tartusi Vene Vahemere-baasi.

Eelmisest reedest arvates on see juba viies Vene sõjalaev, mis Idlibi olukorra pingestumise taustal Süüriasse seilab. Kahe Türgi rannavalvekaatri saatel väinad läbinud laev näib olevat raskes lastis.

28. veebruaril sõitsid Bosporusest Vahemerele rakettidega Kalibr relvastatud fregatid Admiral Makarov ja Admiral Grigorovitš ning suur dessantlaev Orsk, 2. märtsil siirdus Süüriasse suur dessantlaev Novotšerkassk.

Vahemerel asub alaliselt 15-laevaline Vene eskaader.