Eksperiment Soomes: kuidas elati talv üle kiviajal

Põhja-Soomes Oulu lähistel katsetas rühm kiviaja uurijaid ja huvilisi läinud nädalal, mis tunne on elada võimalikult täpselt kiviaegsetele tingimustele vastavat elu. Noorim seiklusest osavõtja oli kaheaastane.

Püstkojad, tallatud lumi, karusnahad, teravad kivitööriistad pikajuukseliste ning habetunud inimeste käes – ning tulease, mis kunagi kustuda ei tohtinud. Nii võis vabalt välja näha kiviaegsete küttide ja korilaste peatuspaik Soome ulatuslikes avarustes.

Kümmekond entusiasti ameeriklase Lynx Vildeni juhtimisel kogunes veebruari lõpupäevil Ii jõe kaldale, et omal nahal järele proovida see, mida rühma liikmed muidu vaid teoreetiliselt uurinud on – kiviaegne elu talvistes tingimustes.

Vildeni sõnul on kogemus õpetlik, sest see tuletab meelde elu põhialuseid – kuidas loodus inimlooma toidab ning tema elu mõjutab.

Ettevõtmise noorim osaleja oli kaheaastane Tindra Öhman, kes saabus laagripaika koos isa Roniga. Isa sõnul on põhjamaine pakane olnud üle maailma kohale saabunud täiskasvanutele suurem katsumus kui tema tütrele.

Laagriliste kokkuvõte nädalapäevad kestnud eksperimendist oli, et kuigi nii mõnigi inimene kipub mõtlema, et kiviajal elati algeliselt, siis hoolimata tööriistade ning meetodite erinevusest on kiviaegne elu olnud üllatavalt sarnane tänapäevale.