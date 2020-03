Põhja-Itaaliast Eestisse naasnud reisijad on mitmel juhul endaga kaasa toonud koroonaviiruse, mis seal jõudsalt levib, ning välisministeerium ei soovita haiguspuhangu tõttu sinna praegu reisida. Kui neljapäeval kinnitas mitu reisibürood, et nende plaanid on jätkuvalt jõus, siis reedeks enam nii optimistlikud ei olda ning 90 lennu ärajäämisest teatas ka Air Baltic.

Novatours pakub oma kodulehel Põhja-Itaalia reise üle 50-protsendilise allahindlusega. Näiteks võib juba laupäeval nädalaks ajaks Bergamosse sõita - varem 775 eurot maksnud reis on nüüd müügil 325 euroga. 14. märtsil algavale reisile on sooduspakkumisi lausa ridamisi.

Ka Germalo reiside kodulehel pakutakse väljumisi 14. ja 21. märtsil Itaalia alpides asuvasse Livignosse märkega "supersoodus" ning veel neljapäeval öeldi ettevõttest ERR-ile, et nende reisiplaanid on jõus.

Reedel ütles ettevõtte juht Marianne Kaldas, et neil on plaan teha muudatusi, aga rohkem ei saa ta hetkel midagi öelda.

"Otsused tulevad lähiajal," lausus ta. "Oleme kursis, tegeleme asjaga, aga kahjuks ei julge praegu teile midagi enamat öelda."

Novatoursi turundus- ja suhtekorraldusjuht Olev Riisberg ei osanud neljapäeval veel vastata, kas Bergamo reisid jätkuvad ja märkis, et hetkel tegeldakse otsuste ettevalmistamisega. Reedel ütles ta, et muudatused on tulemas ja nad teatavad neist peatselt.

Eestist viib reiijaid Põhja-Itaaliasse laupäeviti väljuvate lendudega ka Reisiekspert, kuid firma üldnumbrilt ei osatud öelda, kas seekordne väljumine on jõus või mitte.

Reedel teatas terviseamet, et viiel 29. veebruaril Itaaliast Bergamo-Riia lennuga naasnud tallinlasel on tuvastatud nakatumine koroonaviirusesse ja kõik nad viibivad kodusel ravil. Kokku on Eestis koroonaviirusesse nakatunud kümme inimest, kõik juhud on olnud sissetoodud.

Air Baltic jätab ära 90 lendu

Air Baltic vähendab 23. märtsist koroonaviiruse leviku tõttu oma lennumahtusid neli protsenti, teatas BNS. Lennufirma jätab ära 90 lendu lisaks juba vähendatud lennumahule Riia ja Milano vahel. Muudatus leiab aset perioodil alates 23. märtsist kuni 5. aprillini 2020.

"Kuna me näeme, et lähitulevikus toimuma pidanud reisid on meie klientide poolt pigem edasi lükatud, võtame ette proaktiivsed sammud, et vähendada oma kulusid ja säilitada firma üleüldiseid kõrgeid efektiivsuse näitajaid," ütles Air Balticu vanem asepresident lennuvõrgustiku alal Wolfgang Reuss.

Reisijad, kellel on broneeritud lennupiletid erimeetmetest mõjutatud lennuliinidel, saavad Air Balticult individuaalse informatsiooni ja alternatiivsete reisivõimaluste pakkumised.

Reisijad, kelle reis Milaanosse on mõjutatud Riia - Milaano lennuliini väljumiste vähendamisest ja kelle lend pidi toimuma kuni 31. maini, saavad võimaluse muuta oma reisimise kuupäeva või valida alternatiivne reisi sihtkoht Milaano suhtelises läheduses, milleks on Zürich, Genf, München või Viin.

Kuni 23. märtsini toimuvad Air Balticu lennud Milano ja Verona suunal vastavuses varasema lennuplaaniga.