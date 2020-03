Tuneesia pealinnas Tunises leidis reedel aset terrorirünnak, mille käigus lasid kaks mootorratastel saabunud suitsiiditerroristi end õhku USA suursaatkonna värava lähedal. Juhtunu tagajärjel hukkus Tuneesia politseinik ning mitmed inimesed said vigastada.

Tegemist oli viimaste kuude tõsiseima terroriaktiga Tuneesias, vahendas Reuters.

Siseministeeriumi teatel on vigastatute seas viis politseinikku ja üks tsiviilisik.

Eelmise aasta suvel võttis äärmusrühmitus ISIS vastutuse mitmete pealinnas toimunud terroriaktide eest, mille hulgas oli ka ühe politseiniku elu nõudnud rünnak Prantsusmaa suursaatkonna vastu.

Tuneesia üheks peamiseks majandusharuks olev turismisektor on tõsiselt mõjutatud ISIS-e korraldatud terrorismist. Eriti palju vastukaja said kaks ohvriterohket terrorirünnakut 2015. aastal, kui terroristid valisid sihtmärkideks muuseumi ja supelranna.

Tuneesias töötavad diplomaadid on samas nentinud, et riigi julgeolekujõud on aastate jooksul muutunud palju tõhusamaks ning suudavad terrorismile senisest paremini vastu astuda.