Kuigi kunagise Saksa Demokraatlik Vabariigi ehk DDR-i territoorium kubises omal ajal Lenini kujudest, oleks Gelsenkircheni skulptuuri näol väidetavalt tegu esimese korraga, kui selline kuju püstitatakse kunagise Lääne-Saksamaa linnas, vahendas Guardian.

Gelsenkirchen asub Ruhrimaa ajaloolises söe- ja terasetootmispiirkonnas. Linnas tegutseb ka marksistlik-leninistlik väikepartei MLPD, mis asutati 1982. aastal ning mille tegevust jälgivad ka Saksamaa julgeolekuteenistused, sest erakonda peetakse äärmuslikuks ja kahtlustatakse põhiseadusevastasuses.

MLPD omab Gelsenkircheni lääneosas asuvat elamuühistut, kus asub ka nende peakontor, ning just sellele territooriumile soovib partei püstitada 1930. aastatel Venemaal valmistatud 2,15 meetri kõrgust Lenini metallskulptuuri.

Linnavalitsus on korduvalt üritanud plaani nurjata ning märkinud, et kuju häiriks naabermajade vaadet ja rikuks ajalooliste monumentide säilitamise nõudeid, sest varjaks ajaloolist hoonetekompleksi.

Ka linnaosa halduskogu leidis, et Lenini kuju püstitamine oleks sobimatu samm. "Kommunistide juht Lenin esindab vägivalda, inimeste allasurumist, terrorit ja tohutuid inimkannatusi. Kõik see seab ta vastuollu Saksamaa demokraatliku põhiseadusliku korraga ning see tähendab, et ta sümboliseerib võitlust demokraatia vastu ja soovi demokraatia kaotada," märgiti halduskogu avalduses.

Kohus aga otsustas, et kehtivate seaduste kohaselt pole juriidilist alust takistada MLPD-l endale kuuluval territooriumil kuju püstitada. MLPD teatas omakorda kommentaariks, et tegu on "Vladimir Iljitš Lenini fantastilise võiduga".

Linnavalitsuse pressiesindaja kinnitas, et kohtuotsus kaevatakse kindlasti edasi. Hetkel on veel ebaselge, kas edasikaebamine peatab MLPD plaani kuju juba 14. märtsil püsti ajada.